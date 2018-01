Carlos Heitor Cony planejava lançar 'Operação Condor' em 2018

Rio de Janeiro, 06 - O jornalista e escritor Carlos Heitor Cony, que morreu na sexta, 5, aos 91 anos, no Rio, planejava lançar, este ano, Operação Condor, reedição revista e ampliada de O Beijo da Morte, romance-reportagem em coautoria com a escritora e jornalista Anna Lee, sobre a morte de JK, Jango e Carlos Lacerda, de acordo com a Ediouro.



"Com a exumação do corpo de Jango, Anna colheu novas informações, viajou, entrevistou diferentes pessoas, pesquisou documentos e está finalizando o original para entregar à Nova Fronteira", informou a editora, em nota.



A Ediouro lamentou a morte de Cony, "um importante membro de nossa casa, que nos deixou na noite desta sexta-feira, 5, aos 91 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos". "Sem dúvida, a literatura brasileira perde um grande escritor. E, nós, seus editores e companheiros, perdemos um amigo", lamentou Jorge Carneiro, presidente da Ediouro, no material divulgado à imprensa.



(AE)