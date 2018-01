'É suportável', diz Doria sobre nova tarifa de transporte

São Paulo, 06 - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou neste sábado, 6, que o aumento da tarifa de ônibus da cidade é "suportável". Segundo ele, a alteração no preço das passagens, de R$ 3,80 para R$ 4, tem um "olhar social para a população". O novo valor passa a vigorar a partir da meia-noite deste domingo, 7, e atinge também o Metrô e a CPTM.



"Nós tivemos uma requalificação de valor bastante inferior, inclusive ao que deveria se você considerasse a inflação de dois anos", comentou Doria durante agenda do programa Cidade Linda neste sábado, 6, no Capão Redondo, zona sul da capital.



O aumento da tarifa (em 5,2%) é inferior à inflação dos últimos dois anos (de cerca de 9%), período em que o valor da passagem se manteve em R$ 3,80. "É uma tarifa suportável para a população. Lembrando que essa será a tarifa até dezembro de 2018", disse.



Se atualizado, o preço da passagem teria de ser de R$ 4,18. A diferença será coberta com recursos do Município, que serão repassados às concessionárias de ônibus. No orçamento de 2018, esse subsídio é de R$ 2,1 bilhões.



Terminais



Durante o evento, Doria comentou também que pretende "acelerar o processo" de desestatização dos terminais de ônibus de São Paulo. Segundo ele, o edital de licitação deve ser publicado ainda no primeiro semestre de 2018. Já o Projeto de Intervenção Urbana (PIU), que determina algumas regras de construção para os espaços, foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira, 6.



"Os terminais privatizados vão oferecer condições muito melhores para a população. Eles serão construtivamente ampliados, modificados, modernizados, terão ar condicionado em boa parte das suas áreas de atendimento", declarou.



Confira como ficam as novas tarifas de transporte a partir de domingo, 7:



Tarifa do Metrô



: de R$ 3,80 para R$ 4,00



Tarifa da CPTM:



de R$ 3,80 para R$ 4,00



Tarifa dos ônibus municipais (SPTrans):



de R$ 3,80 para R$ 4,00



Integração ônibus + trens (Metrô/CPTM):



de R$ 6,80 para R$ 6,96



Bilhete Diário comum (24 horas):



de R$ 15,00 para R$ 15,30



Bilhete Diário integrado (24 horas):



de R$ 20,00 para R$ 20,50



Bilhete Mensal comum:



de R$ 190,00 para R$ 194,30



Bilhete Mensal integrado:



de R$ 300,00 para R$ 307,00



(Priscila Mengue)