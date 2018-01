Quatro jovens são mortos em chacina na Baixada Fluminense

Rio de Janeiro, 05 - Quatro pessoas morreram vítimas de uma chacina em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira, 4. Os atiradores fugiram e até a tarde desta sexta-feira, 5, não haviam sido identificados.



O crime aconteceu no bairro Vale do Ipê 2. Desde o início da noite, cerca de 20 pessoas - a maioria adolescentes - estavam reunidas na calçada jogando videogame. O aparelho havia sido conectado à eletricidade da casa de um dos integrantes da turma.



Por volta das 22 horas, foi feito um intervalo e a maioria do grupo foi comprar lanches. Como chovia, o grupo restante se abrigou na varanda da casa de um dos amigos, na esquina das Ruas Ilíada e Benedito Diogo.



Foi quando um carro passou e seus ocupantes atiraram na direção do grupo. Ezequiel da Silva Cavalcante, de 14 anos, e Diogo Caeira de Vasconcelos, de 13, morreram no local. André Felipe Ferreira de Almeida, de 21, ficou ferido, foi internado e morreu na manhã desta sexta-feira. Outro menor, de idade não divulgada, foi baleado, mas sobreviveu.



O carro seguiu pelo bairro e seus ocupantes atiraram também contra Iago Gomes de Paula, de 25 anos, que estava na Estrada Ayrton Senna da Silva, via paralela à Rua Ilíada. Ele também morreu na hora.



Registrado inicialmente na 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo), o caso já passou à alçada da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.



(Fábio Grellet)