Prefeitura renova convênio com Centro de Saúde no Sumaré

São Paulo, 05 - Depois do receio enfrentado por moradores da região de Cerqueira César, a prefeitura municipal anunciou a renovação do convênio com o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), que fica localizado na Avenida Doutor Arnaldo, no Sumaré, na zona oeste da capital paulista.



"A unidade atende, há décadas, e muito bem, os moradores e pessoas que trabalham no bairro de Cerqueira César, com uma variedade de especialidades médicas. Tem, inclusive, uma farmácia que fornece medicamentos gratuitamente. Além disso, realiza coleta para exames clínicos, presta atendimento de fisioterapia e odontológico", reforçou o morador Luiz Leitão.



Preocupados com a situação, os representantes do Conselho Gestor procuraram o secretário municipal da Saúde, Wilson Pollara, que teria dito enfaticamente que renovaria o convênio.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclareceu, em janeiro, que o convênio com o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza foi renovado, dando continuidade assim aos serviços prestados nesta unidade.



Procurado, o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública da USP informou que a situação incerta, no fim do ano, preocupou a Universidade, funcionários e usuários da unidade.



"De fato, a eventual interrupção do atendimento oferecido pelo CSEGPS à comunidade ao longo dos 92 anos de existência causaria um transtorno imensurável à população de Cerqueira César e região adstrita", reforçou o posicionamento a instituição.



UBS República



Pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) República, localizada na Praça da Bandeira, ao lado do terminal de ônibus, no centro da cidade, passarão a ser atendidos definitivamente pela UBS Sé e pelo Núcleo de Gestão Assistencial da Várzea do Carmo, na região.



(Renata Okumura)