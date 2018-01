Sábado é o último dia para recarregar bilhete único sem reajuste

São Paulo, 05 - Usuários do transporte público na Grande São Paulo têm até às 23h59 deste sábado, 6, para carregar o bilhete único e pagar a tarifa atual da passagem de R$ 3,80 sem o reajuste que entra em vigor no domingo, dia 7 de janeiro, elevando o valor para R$ 4 (uma alta de 5,26%).



A São Paulo Transportes (SPTrans) informa que há limites na recarga do bilhete único: o máximo que se consegue carregar em um dia é R$ 300 e o limite de créditos no bilhete é de R$ 350.



Segundo a SPTrans, quem carregar o bilhete antes do reajuste da passagem poderá usar o serviço a qualquer momento com o valor antigo. O valor da integração (ônibus e trilhos) também será reajustado. A alta será de 2,35%, passando de R$ 6,80 para R$ 6,96.



Quem usa os bilhetes temporais (mensal e diário, com ou sem integração) também tem até 6 de janeiro para comprar créditos antes do início da vigência da nova tarifa.



Confira abaixo como ficam as novas tarifas de transporte a partir de 7 de janeiro:



Tarifa do Metrô: de R$ 3,80 para R$ 4,00



Tarifa da CPTM: de R$ 3,80 para R$ 4,00



Tarifa dos ônibus municipais (SPTrans): de R$ 3,80 para R$ 4,00



Integração ônibus + trens (Metrô/CPTM): de R$ 6,80 para R$ 6,96



Bilhete Diário comum (24 horas): de R$ 15,00 para R$ 15,30



Bilhete Diário integrado (24 horas): de R$ 20,00 para R$ 20,50



Bilhete Mensal comum: de R$ 190,00 para R$ 194,30



Bilhete Mensal integrado: de R$ 300,00 para R$ 307,00



(Ana Paula Niederauer)