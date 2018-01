Lotérica da Mega na zona sul de SP atrai apostadores

São Paulo, 05 - Em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, moradores ganharam um motivo para acreditar na sorte. Foi a Loteria Parelheiros, localizada em uma avenida comercial, a responsável por vender três dos 17 bilhetes premiados da última Mega da Virada. Registrados por um único sortudo. Após o réveillon, a lotérica viu as filas encherem. Entre as pessoas, há velhos apostadores, mas também os que antes nunca haviam feito nem um joguinho sequer.



A última Mega da Virada teve prêmio recorde, acima dos R$ 306 milhões. Nesta quinta-feira, 4, por volta das 15h30 e sob sol de 30°C, dezenas de pessoas se espremiam em três filas. "Não jogo, mas agora deu esperança de ganhar", disse a cabeleireira Fabiana Domingues, de 30 anos.



Apostador inveterado, o caminhoneiro Edson Alcântara, de 50 anos, fez 50 jogos da Timemania e 20 da Quina. "Eu compraria uma fazenda lá na Bahia. Sou de Teixeira de Freitas, uma cidade perto de Prado, onde teve outro ganhador da Mega."



Sortudo



Foi a primeira vez que a lotérica teve um ganhador da Mega-Sena. "Sempre achei que era balela, até sair aqui", contou Jéssica Santos, de 25, que há dois anos é atendente da Loteria Parelheiros.



Segundo a Caixa Econômica, os bilhetes premiados foram registrados com intervalo de poucos minutos - e o apostador não deve ter percebido que passou o mesmo jogo repetidas vezes. "Foi inusitado", disse Jéssica. "Mas é comum pedirem para validar o mesmo jogo duas ou três vezes para dar sorte."



O prêmio causou burburinho no bairro. Por lá, sabe-se que a aposta era, na verdade, de um bolão, embora tenha sido registrada como jogo simples. Vizinhos palpitam que os ganhadores são funcionários de um supermercado da região. "Desde a Virada, todo dia aparece menos gente para trabalhar aqui", afirmou um frequentador do local.



O gerente do estabelecimento negou. "Todos os funcionários foram orientados a não falar porque estão surgindo muitos comentários. Por enquanto, são só boatos", disse. "E, até agora, ninguém faltou ao trabalho", completou.



(Felipe Resk)