Jornalista é atingida por bala de fuzil durante festa de ano-novo

Rio de Janeiro, 03 - A jornalista Marcia Mendel, de 37 anos, foi atingida por uma bala perdida de fuzil na noite do réveillon, enquanto brindava a chegada do ano novo da cobertura do prédio onde mora, no Flamengo, na zona sul.



Marcia estava comemorando o ano-novo com os dois filhos e outros parentes quando sentiu uma forte dor no pé e percebeu que sangrava. Não entendeu o que aconteceu, fez um curativo e, somente na manhã seguinte, buscou atendimento hospitalar.



Mas os médicos não pediram exame de imagem e não identificaram a causa do ferimento imediatamente. Somente depois de um novo atendimento, em um hospital diferente, a bala de fuzil foi detectada, alojada no pé direito. Trata-se de munição de fuzil AK-47.



(Roberta Jansen)