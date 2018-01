Colisão entre dois ônibus deixa ao menos 10 feridos em Carapicuíba, na Grande SP

São Paulo, 03 - Um acidente que envolveu dois ônibus deixou pelo menos dez pessoas feridas em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 3. Quatro delas estavam inconscientes quando foram resgatadas, segundo o Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas ao Hospital Sanatorinhos e o estado de saúde não foi informado.



O acidente aconteceu por volta das 7h30 no sentido sul da Estrada das Acácias, próximo à Marginal do CSU, no bairro Parque Roseira. As causas da colisão ainda serão investigadas. Até ás 9h, os dois coletivos permaneciam na pista e havia mais de um quilômetro de congestionamento.