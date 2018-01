Acidente na Anhanguera deixa um morto e 9 feridos

São Paulo, 01 - Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na Rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu por volta da 1h30 desta segunda-feira,1º, após dois veículos baterem de frente em um viaduto que passa sobre a rodovia.



Segundo a concessionária AutoBan, a colisão ocorreu no acesso ao retorno, na altura do km 38. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Municipal de Cajamar e ao Hospital de Franco da Rocha.



De acordo com a Autoban, cinco pessoas ficaram gravemente feridas, quatro em estado leve e uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu.



(Ana Paula Niederaue)