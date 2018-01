Menino de 10 anos morre soterrado em Mauá

São Paulo, 01 - Uma criança de dez anos morreu após um deslizamento de terra que causou o desmoronamento de uma casa em Mauá, na Grande São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira, 1º. O menino chegou a ser retirado com vida dos escombros, mas estava em parada cardiorrespiratória e não resistiu, de acordo com o Corpo de Bombeiros.



Um homem adulto que também estava na casa no momento do acidente foi parcialmente soterrado e resgatado sem ferimentos graves. Os nomes não foram divulgados.



A casa fica na viela Elis Bertolino dos Santos, próximo à Rua Angelino de Genaro, no bairro Jardim Itapark. A região de morro e vegetação densa foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias, mas não chovia no momento do acidente, segundo os bombeiros da cidade. O local foi isolado e as causas do desmoronamento serão investigadas.



(Bibiana Borba)