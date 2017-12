'Você não pode ser infeliz', diz primeira mulher a se divorciar no Brasil

Rio, 31 - "Eu já me casei pensando na separação", diz Arethuza Figueiredo Henrique Silva de Aguiar, a primeira mulher a se divorciar no Brasil. Hoje com 78 anos, juíza de paz ainda em atividade, sustenta o que pensava à época. "Ninguém deve fingir nada, nem por patrimônio nem pelos filhos. Nenhum filho prefere ver um matando o outro em seu nome", defende. "Você não pode ser infeliz com medo do que os outros vão dizer, seja em 1977, seja em 2017."



Então estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), filha da classe média de Niterói, a jovem Arethuza se uniu ao primeiro marido, a quem não amava, induzida pela mãe. Tinha 23 anos e disse o "Sim" na Igreja da Porciúncula de Sant’Ana, em Niterói, em fevereiro de 1963. Teve duas filhas, nascidas em 1964 - ano de sua formatura na universidade - e em 1967. Em março de 1970, já estava desquitada.



Em plena ditadura, o divórcio foi sancionado em 26 de dezembro de 1977. No dia 29, Arethuza, aos 38 anos, se divorciou, sob as lentes ávidas da imprensa. Era a mulher mais citada no noticiário então. "Minha mãe teve de aceitar. Aquele fim de ano foi muito especial para mim. Faria tudo outra vez. O que vi de gente infeliz no Direito de Família, doente, por causa de casamentos malditos..."



Em 1978, ela se casou de novo. Separou-se 16 anos depois. Mãe de duas filhas e avó de quatro netas, ela segue realizando casamentos e "acreditando piamente no amor". "É uma instituição maravilhosa, apesar de eu não ter encontrado a felicidade no casamento", afirma.



Dados



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que um a cada três casamentos termina em separação no País. Balanço feito com dados do instituto entre 1984 e 2016 aponta que o número de dissoluções disparou com o passar dos anos. Em 1984, elas representavam cerca de 10% do universo de casamentos, com 93,3 mil divórcios. Essa correlação saltou para 31,4% em 2016, com 1,1 milhão de matrimônios e 344 mil separações. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Roberta Pennafort)