Correção: Maia participa de evento que dará verba extra para escolas do Rio

Rio, 29 - A matéria publicada anteriormente, tinha uma incorreção no último parágrafo. Rodrigo Maia chegou ao local de carro, e não de helicóptero, como constava. Segue abaixo o texto corrigido.



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou na manhã desta sexta-feira, 29, no Rio de Janeiro, do lançamento do Programa Dinheiro Direto na Escola, que vai injetar R$ 27,6 milhões em 785 unidades educacionais do Rio, sendo 445 estaduais e 340 municipais.



De acordo com o secretário estadual de Educação, Wagner Victer, Maia "ajudou muito" na liberação da verba do Ministério da Educação, que já entrará no caixa das escolas no dia 1º de janeiro. O Rio tem ao todo 1.249 escolas estaduais.



"É a parceria mais produtiva na área de educação, vamos usar o dinheiro para contratar reforço de monitores de matemática e português, e outros para atividades lúdicas", disse Victer ao chegar ao evento.



A maioria das escolas escolhidas para receber a verba extra está localizada em comunidades, informou o secretário, que há seis meses trabalha no projeto. "A gente escolheu escolas onde era necessário reduzir os locais de evasão", explicou.



O programa vai retomar também atividades aos sábados nas escolas, quando os alunos terão acesso a aulas de música, literatura, arte, história, "e porque não de passinho?", disse Victer.



Maia chegou de carro, com atraso de meia hora ao Palácio Guanabara, onde o evento foi realizado.



(Denise Luna)