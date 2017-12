Em SP, espaço cultural reclama por não receber aviso sobre realização de obra

São Paulo, 29 - Artistas de um espaço cultural localizado na Rua Chabab, em Cerqueira César, na região central de São Paulo, reclamam que não foram avisados com antecedência sobre a realização de uma obra da prefeitura no pavimento da via. Segundo eles, a manutenção é importante, mas o barulho provocado atrapalhou as apresentações. Uma das artistas disse que o barulho das obras era "insuportável" e que "clientes ficaram incomodados" com os ruídos.



A Prefeitura Regional Pinheiros informou que o serviço realizado no dia 2 de dezembro no local citado foi de tapa-buraco, em toda a extensão da rua. "Também salientamos que os serviços podem ser verificados no site da regional Pinheiros, porém estão sujeitos a alteração sem prévio aviso, e pelo portal 156. Compreendemos os transtornos causados pelo trabalho realizado, mas a operação de zeladoria se faz necessária para segurança de todos", ressaltou a nota da secretaria.



(Renata Okumura)