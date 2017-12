Prefeitura afirma que capital tem menor fila por creche dos últimos 10 anos

A Secretaria Municipal de Educação anunciou nesta quinta-feira, 28, que atingiu a menor demanda por vaga em creche desde que o dado começou a ser divulgado pela gestão municipal, em 2007.



Segundo a pasta, 44.094 crianças de 0 a 3 anos aguardam por uma vaga. A secretaria afirmou ainda que, neste ano, foram criadas 26 mil vagas nos Centros de Educação Infantil (CEIs).



O balanço considera os dados referentes ao mês de dezembro, que é usado como referência por ser o período em que é registrada a saída dos alunos que vão para a pré-escola. De acordo com a pasta, a capital ultrapassou, pela primeira vez, o número de 300 mil crianças atendidas em creches.



Em 2007, quando teve início a série histórica, havia 79.231 crianças esperando por uma vaga. O pico foi em 2011, quando a demanda era de 101.165. O ano passado terminou com 65.040 na fila. Todos os números se referem à situação em dezembro.



Convênios



A Prefeitura informou que, para a ampliação das vagas, realizou convênios com organizações civis e que os convênios foram feitos em todas as regiões da capital.



"Também foram retomadas 26 obras de unidades de Educação Infantil, uma delas já inaugurada em São Miguel com capacidade para 200 alunos e mais quatro serão entregues no início de 2018. Além disso, um novo convênio com o Estado acaba de garantir a retomada de mais seis obras, com aporte de R$ 30,9 milhões", informou, em nota.



Em setembro deste ano, a Prefeitura de São Paulo assinou na Justiça um termo de compromisso que garante a criação de 85 mil matrículas em creche. O documento também fixa limite máximo de alunos por professor até o fim do mandato do prefeito João Doria (PSDB), em 2020.



(Paula Felix)