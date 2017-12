Brasília, 28 - O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a Força Nacional de Segurança deverá permanecer no Rio até o fim do ano de 2018.



Jungmann informou que o pedido foi encaminhado pelo governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, e deverá ser acatado pelo presidente Michel Temer.



(Lígia Formenti)