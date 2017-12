Ônibus são incendiados em Belo Horizonte e na região metropolitana da capital

São Paulo, 28 - Ao menos quatro ônibus foram incendiados em Belo Horizonte e em Contagem, na região metropolitana da capital de Minas Gerais, entre a noite desta quarta-feira, 27, e a madrugada de quinta-feira (28).



Os crimes foram registrados, no intervalo de oito horas, nos bairros Barreiro, Goiânia, Betânia (Anel Rodoviário), além de uma ocorrência anotada no bairro Riacho das Pedras, em Contagem.



De acordo com a Polícia Militar, em um dos ataques, no bairro Goiânia, os criminosos deixaram um bilhete com o motorista exigindo melhorias na Penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH.



Segundo a PM, os invasores agiram de forma parecida em todos os atentados contra o transporte público. Dois ou três homens invadiram os coletivos, com galões de combustível, e disseram aos passageiros para ficarem calmos, que não queriam machucar ninguém, apenas atear fogo nos coletivos. Ninguém ficou ferido e em nenhuma ocorrência os responsáveis foram presos.



Ainda de acordo com a PM, as buscas pelos criminosos estão sendo feitas e a motivação para os ataques estão sendo investigadas.



(Ana Paula Niederauer)