Lei cria reassentamento para distrito destruído em Mariana

São Paulo, 28 - Foi publicada nesta quarta-feira, dia 27, no Diário Oficial de Mariana (MG), a lei que cria a Zona de Urbanização Específica de Interesse Social que será utilizada para reassentar a comunidade de Bento Rodrigues, destruída após o rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em novembro de 2015.



Chamada atualmente de Lavoura e localizada no distrito de Camargos, que também foi afetado pelo crime ambiental, a área deve receber 225 famílias desalojadas pela tragédia. Com a sanção e publicação da lei, Lavoura passa a ser considerada área urbana e pode ser parcelada em lotes menores. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.