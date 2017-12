PMs da Rota matam três criminosos na zona sul de São Paulo

São Paulo, 28 - Uma equipe de policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) matou três homens suspeitos de tráfico de drogas no bairro Eldorado, no extremo sul de São Paulo, na noite desta quarta-feira, dia 27. Os policiais foram acionados após uma denúncia de que uma casa, localizada na Alameda das Carobinhas, era usada como ponto de tráfico. Ao chegar ao local, segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros pelos criminosos.



Os PMs revidaram e mataram os três homens no local. A denúncia foi confirmada e a polícia apreendeu, no local, 12 quilos de cocaína, uma submetralhadora, duas pistolas, um revólver e uma espingarda na casa, além de três veículos.