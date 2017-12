Prefeitura fecha mais 23 parques em SP por causa da febre amarela

São Paulo, 27 - A Prefeitura de São Paulo anunciou o fechamento de mais 23 parques, nas zona sul e oeste da capital, como medida preventiva contra a febre amarela. A vacinação também será ampliada para alguns distritos dessas duas regiões.



A cidade já tinha 16 parques fechados em função do vírus da doença - um na zona leste e o restante na zona norte. Até então, a recomendação era para que apenas os moradores da zona norte buscassem a imunização.



O anúncio do fechamento de mais 23 parques ocorreu após a confirmação da morte de 10 primatas por febre amarela em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O fechamento ocorre por tempo indeterminado.



Treze parques já estavam fechados desde domingo, 24. Os outros dez terão o acesso interrompido a partir desta quinta-feira, 28. Dentre esses, quatro são parques lineares, que não têm delimitação física, portanto, a prefeitura recomenda a não visitação.



Vacinação



Na terça-feira, 26, a secretaria municipal de Saúde incluiu o distrito Raposo Tavares, na zona sul, na campanha de imunização contra a febre amarela. A meta da secretaria é imunizar 70 mil moradores da região durante a ação preventiva.



Na zona sul, a campanha ocorre nos distritos de Jardim Ângela, Parelheiros, Marsilac e parte do Capão Redondo (apenas na área de abrangência da UBS Luar do Sertão), devido à proximidade com o município de Itapecerica da Serra. Até terça, 68,2 mil pessoas já haviam sido vacinadas na região.



Segundo a pasta, nas zona sul e oeste não foram confirmados casos de morte de animais por febre amarela, a ação nessas regiões se trata de "medida cautelar".



(Isabela Palhares)