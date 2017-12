PF prende em resort de Fortaleza acusado de integrar cartel de drogas do México

São Paulo, 27 - A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 27, o traficante José Gonzales Valencia, de apelido "Chepa", acusado de integrar o cartel de Jalisco Nueva Generación, considerado um dos mais sanguinários do México.



Além do codinome "Chepa", ele também se identificava como "Cameraon" e "Santy".



O México está em guerra contra os maiores e mais poderosos cartéis do narcotráfico no mundo. Atualmente, o país é segunda zona de conflito mais letal do mundo, ficando atrás somente da Síria, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.



Somente em 2016, foram 23 mil vítimas da guerra dos barões da droga.



"Chepa", de 42 anos, foi encontrado pela PF com a família em um resort na região metropolitana de Fortaleza. Ele não resistiu à ordem de prisão.



Segundo os investigadores, ele entrou no Brasil como turista procedente da Bolívia, onde residia há dois anos desde que fugiu do México.



O traficante entrou no Brasil com passaporte boliviano. Ele ocupava uma casa alugada na praia da Taíba, no litoral cearense.



Após os procedimentos de praxe, "Chepa" foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, onde ficará à disposição do Supremo.



A extradição do narcotraficante foi requerida pelos Estados Unidos, aonde chegou a ser preso sob a acusação formal de tráfico de drogas.



(Luiz Vassallo e Fausto Macedo)