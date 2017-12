Empresário que matou irmão a tiros em SP é preso

São Paulo, 27 - O homem que matou o irmão após uma festa de confraternização de fim de ano da concessionária de carros da família no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, foi preso pela polícia na terça-feira, 26. O crime ocorreu no sábado, 23, na concessionária A.M.Marcelo, que pertence aos dois e é especializada em carros de luxo.



Matteo Petriccione Júnior, de 35 anos, foi detido após ter a prisão temporária de cinco dias decretada pela Justiça. Ele é acusado de ter disparado três vezes contra o irmão, o empresário Marcelo Petriccione, de 49 anos.



O autor foi indiciado por homicídio qualificado. Nesta terça, Matteo Petriccione Júnior se apresentou no 13º Distrito Policial (Casa Verde) e foi encaminhado à carceragem do 77º DP (Santa Cecília).



O caso



Testemunhas relataram aos policiais que Matteo havia desaparecido após a festa de fim de ano da empresa e foi encontrado depois, dormindo em sua sala na concessionária.



Matteo acordou e começou a discutir com Marcelo. Os dois tiveram uma luta corporal e, na confusão, Matteo teria até dado uma cabeçada no nariz de uma tia, de 71 anos.



Na sequência, pegou um revólver que tinha guardado em sua sala, acertou o irmão e fugiu a pé. Marcelo foi levado a um hospital em Santana, também na zona norte, mas não resistiu.



O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde) como homicídio e lesão corporal. Marcelo, que deixa mulher e filhos, foi campeão nacional de kart em 1999 e 2000 em duas categorias. Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte.



(Juliana Diógenes)