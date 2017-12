Anchieta e Dutra apresentam lentidão nesta quarta-feira

São Paulo, 27 - Os motoristas que trafegam na rodovia Anchieta, sentido São Paulo, e na Presidente Dutra já enfrentam lentidão na manhã desta quarta-feira, 27. Quem chega a São Paulo encontra trânsito lento entre o km 12 e o km 10 da Anchieta, mas nos demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego está normal, informou a concessionária que administra as vias.



Já a rodovia Presidente Dutra tem trânsito congestionado nesta quarta-feira, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a CCR Nova Dutra, o tráfego está lento na altura de Taubaté e São José dos Campos.



As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto estão com trânsito normal, com tráfego lento causado por congestionamento apenas no trecho urbano de Guarulhos no sentido interior na Ayrton Senna (km 26).



A Raposo Tavares tem trânsito normal nos dois sentidos. Já a Bandeirantes apresentou congestionamento mais cedo na pista expressa na altura de Campinas, por conta de um acidente que causou a interdição da faixa 1, no km 95, sentido capital.



A Régis Bittencourt e a Fernão Dias não registram alterações no trânsito nesta manhã.



Tempo



A Ecovias, concessionária responsável pela Anchieta-Imigrantes, destacou mais cedo que o tempo está encoberto e a visibilidade dos motoristas é parcial. Se confirmada a previsão do tempo para esta quarta-feira, o litoral paulista terá sol encoberto por nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.



(AE)