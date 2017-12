Decolagens seguem em ritmo normal no País, com mais de 90% no horário previsto

São Paulo, 25 - As decolagens nos aeroportos brasileiros seguem ocorrendo dentro da normalidade nesta tarde de segunda-feira (25), feriado de Natal, com mais de 90% dos voos partindo no horário previsto. De 925 voos nacionais e internacionais programados até 16 horas, 841 (90,92%) saíram no horário previsto, indica a Infraero. Do restante, 32 (3,46%) atrasaram e três (0,32%) ainda não haviam partido. Ainda houve 49 voos cancelados (5,3%), dos quais 47 eram nacionais e outros 2 internacionais.



Entre os destinos domésticos, 829 (91% de 911) decolaram conforme o previsto; 32 (0,33%) atrasaram; e três (0,33%) ainda não haviam deixado o solo até o horário de referência.



Já entre os 14 embarques internacionais previstos, 12 partiram na hora correta (85,71%) e dois (14,29%) foram cancelados.



(Caio Rinaldi)