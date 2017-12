Menino de 7 anos morre em incêndio dentro de casa na zona sul de SP

São Paulo, 23 - Um menino de sete anos morreu carbonizado após a casa em que morava ser atingida por um incêndio. O incidente ocorreu por volta das 12 horas deste sábado, 23, na Rua Elizabeth Linley, em Americanópolis, bairro da zona sul de São Paulo.



De acordo com a Polícia Militar, ao menos mais duas crianças também estavam dentro da residência no momento do incêndio, que foi controlado por moradores da vizinhança. Não há informações sobre outras vítimas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram enviadas ao local. O fogo foi extinto no início da tarde. O incêndio será investigado ao 98º Distrito Policial (DP Jardim Miriam), também na zona sul.