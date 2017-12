Há pontos de lentidão na Castello e na Dutra; aeroportos operam normalmente

São Paulo, 23 - Motoristas que trafegam pelas estradas que cortam o Estado de São Paulo e os passageiros que utilizam os aeroportos do País não enfrentam dificuldades nesta manhã de sábado, 23, antevéspera de Natal.



Por terra, quem deixa a capital paulista para passar as festas no interior utilizando a estadual Castello Branco enfrenta dois quilômetros de lentidão entre os quilômetros 41 e o 44. Também no sentido interior, o motorista tem que pisar no freio entre quilômetros 65 e 71, entre São Roque e Itu.



De Itapevi a Santana do Parnaíba, entre os quilômetros e 33 ao 36 também há lentidão no sentido Interior da Castello Branco. Já na Raposo Tavares, o tráfego segue normal para quem segue nos dois sentidos. Pode ser uma boa opção à Castello Branco para quem está se deslocando para o interior do Estado no sentido dessas duas rodovias.



No complexo Anhanguera e Bandeirantes, o tráfego segue normal. O motorista terá que reduzir a velocidade apenas ma altura do quilômetro 58 da Via Anhanguera, em Jundiaí, onde estão sendo realizadas obras para a construção do complexo viário Jundiaí.



Até mesmo no sentido Litoral Sul de São Paulo, onde nesta época do ano o trânsito costuma ser pesado, o tráfego segue normal nesta manhã de sábado de antevéspera de Natal. Segundo a Ecovias, empresa privada que administra o Complexo Anchieta e Imigrantes, a Operação Descida utiliza sete pistas das duas rodovias para o acesso à baixada e três para quem sobe para a capital. A subida é feita apenas pela pista norte da Imigrantes.



A federal Presidente Dutra, que interliga os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tem tráfego lento em Nova Iguaçu no sentido Rio-São Paulo pela pista marginal. No sentido São Paulo-Rio há lentidão em Taubaté, entre os quilômetros 118 e 113.



Na Regis Bittencourt, federal que leva o motorista de São Paulo para Sul do Brasil, o transito de veículos segue tranquilo. Na Fernão Dias, estrada federal que leva à Belo Horizonte (MG), as condições de tráfego também são boas.



Aeroportos



Pelo ar, segundo a última atualização das condições de voos domésticos pela Infraero, às 10 horas, dos 577 voos programados entre meia-noite de sexta-feira e 10 horas deste sábado, 53 voos ou 9,2% se atrasaram na chegada ou na saída. Mas no momento apenas 10 ou 1,7% do total programado encontra-se com algum tipo de atraso.



Desde meia-noite até há pouco, 29 voos foram cancelados, segundo a Infraero, perfazendo 5% do total programado. Na ala internacional, dos 8 voos programados entre meia-noite de sexta-feira até as 10 horas de hoje, apenas 1 se atrasou. Um foi cancelado e no momento todos os voos estão dentro do horário.



(Francisco Carlos de Assis)