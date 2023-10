Reportagem sobre famílias recebendo doação de ossos é de 2021, e não de 2023

436

Uma sequência que mostra pessoas em fila para receber doação de alimentos e ossos de carne não é atual, como sugerem publicações visualizadas mais de 100 mil vezes nas redes sociais desde 14 de setembro de 2023. O conteúdo viral reproduz o trecho de um programa da TV Record de 2021, veiculado ainda durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), sobre o agravamento da fome em meio à pandemia de covid-19.

'Bolsa Família. Famílias enfrentam filas para pegar ossinhos após perder benefício', é a frase sobreposta ao vídeo no TikTok, no Facebook e no Kwai.

As imagens também são compartilhadas com um texto que indica a suposta data de gravação: 'Setembro/2023'.

Na sequência viral, um homem diz: 'A organização resolveu antecipar a doação dos ossinhos porque olha só o tamanho da fila. Aumentou demais o número de pessoas que vieram buscar essas doações'.

Captura de tela feita em 29 de setembro de 2023 de uma publicação no TikTok

Uma busca por palavras-chave no Google levou à íntegra do vídeo , publicado em 25 de outubro de 2021, no canal 'Câmera Record' no YouTube, sob o título 'Famílias fazem fila para receber doação de ossos para conseguirem se alimentar'. Nessa data, quem governava o país era o então presidente Jair Bolsonaro, antes da atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

'Na capital do agronegócio, o maior rebanho do Brasil. Lá tornou-se comum um corte de carne chamado ossinho - pedaços da costela dianteira do boi, geralmente usados para fazer sopa. O quilo custa R$ 5 e em um açougue, os ossinhos não são vendidos. São doados', diz a legenda da publicação.

Na gravação original, que mostra o agravamento da fome durante a pandemia de covid-19, o então apresentador do programa exibido pela Rede Record, Marcos Hummel, começa: 'De um ano para cá, o número de brasileiros vivendo com R$ 275 por mês saltou de 20 para mais de 24 milhões. Com essa renda, não há garantia de que vão comer no dia seguinte. É o retrato do agravamento da fome no país. Em Cuiabá, Mato Grosso, famílias fazem filas para receber os ossos de um açougue'.

A partir de 2 minutos e 58 segundos da reportagem, vê-se a mesma sequência de imagens compartilhadas nas redes sociais.

Em março de 2023, o governo federal afirmou que 'não vai tirar benefícios de pessoas que dependam de programas de transferência de renda e outras formas de auxílio acessadas via Cadastro Único' e anunciou o corte de 1,5 milhão de cadastros que não atendem aos requisitos para participarem do Bolsa Família.

O Checamos já verificou outras alegações relacionadas ao benefício (1, 2, 3).

Este conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos.

