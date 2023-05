Vídeo de ato pró-Bolsonaro em 2021 circula como se mostrasse sua popularidade em 2023

Um vídeo de uma manifestação a favor de Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, não é recente como sugerem publicações compartilhadas mais de 2 mil vezes nas redes sociais desde 1º de maio de 2023. Segundo as postagens, as imagens mostrariam como Bolsonaro é mais popular do que o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo como ex-presidente. Mas o vídeo foi feito ainda durante o governo Bolsonaro, em 7 de setembro de 2021.

'Nunca que o Bolsonaro perdeu a eleição.Um ex presidente sendo mais aclamado do que o atual', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook.

O conteúdo circula em meio a volta de Bolsonaro ao Brasil depois de passar três meses nos Estados Unidos após perder as eleições à Presidência para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 30 de abril de 2023, o ex-presidente fez uma aparição pública a apoiadores durante evento em Ribeirão Preto, em São Paulo.

Captura de tela feita em 4 de maio de 2023 de uma publicação no Facebook

Mas a gravação replicada nas redes não foi feita neste contexto.

No trecho viral, de pouco mais de 20 segundos, se vê uma multidão de pessoas vestidas de verde e amarelo entoando as palavras: 'Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor'. Na sequência é possível identificar as pilastras do Museu de Arte de São Paulo (MASP), localizado na Avenida Paulista. Bolsonaro aparece em um momento da gravação acenando para a multidão em cima de um carro de som e ao lado de um homem de chapéu branco

Uma busca reversa por fragmentos da gravação mostra que o mesmo momento aparece em um vídeo publicado em 7 de setembro de 2021 no canal do YouTube Folha Política.

Coincidem os movimentos dos braços de Bolsonaro, a disposição de pessoas ao seu redor - incluindo um homem com chapéu branco - e as bandeiras e cartazes vistos na frente do mandatário.

Comparação do vídeo publicado no YouTube em 2021 (E) com o conteúdo viral

Naquela data, milhares de pessoas se reuniram nas principais cidades do país, incluindo São Paulo, para demonstrar apoio ao governo do então presidente Jair Bolsonaro, que convocou as manifestações (1, 2) com pedidos anti-democráticos, ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e com alegações sem provas sobre 'fraudes nas urnas'.

A AFP também cobriu a manifestação. Fotos feitas pela agência em 7 de setembro de 2021 mostram Bolsonaro com a mesma roupa e ao lado do mesmo homem de chapéu branco vistos no conteúdo viralizado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma manifestação em São Paulo, Brasil, em 7 de setembro de 2021, no feriado do Dia da Independência do Brasil (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão Verifica.