É montagem vídeo em que Lula diz que irá criar uma 'indústria de mentiras'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não disse, em vídeo, que iria criar 'a mais poderosa indústria de mentiras' do país. A sequência, visualizada milhões de vezes nas redes sociais desde 4 de março de 2023, usa imagens de uma entrevista concedida à CNN Brasil no último dia 16 de fevereiro. Mas o trecho viral foi editado: no original, o mandatário afirma que Jair Bolsonaro (PL), e não ele, havia construído uma 'indústria da mentira'., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook , no Instagram e no TikTok No vídeo viral, a apresentadora da CNN Brasil Daniela Lima pergunta ao mandatário o porquê de não haver chances de o ex-presidente Jair Bolsonaro voltar a se eleger. Em resposta, Lula parece dizer:

Contudo, as falas de Lula durante a entrevista foram cortadas e reorganizadas para alterar seu sentido na sequência viral.



Por meio de uma busca pelas palavras-chave 'Entrevista', 'Lula' e 'CNN' no Google chegou-se à gravação original, publicada no canal da emissora no YouTube em 16 de fevereiro de 2023.

No minuto 52:50 da entrevista, a jornalista Daniela Lima pergunta a opinião de Lula sobre a foto em que Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, tirou ao lado de Eduardo Pazuello (PL), ex-ministro da Saúde de Bolsonaro e atual deputado federal.



Ao longo da resposta, o mandatário afirmou que nos últimos anos houve uma 'negação da política' no Brasil e que Bolsonaro seria uma consequência deste fato. Ele diz, então, que o ex-presidente construiu 'a mais poderosa indústria de mentiras' que ele já havia visto na vida — um dos trechos utilizados no vídeo viral.

O outro fragmento que compõe a gravação foi retirado da pergunta seguinte de Daniela Lima. Desta vez, ela o questiona sobre Bolsonaro ter chances ou não de se eleger novamente.



O atual presidente respondeu: 'A sociedade brasileira vai ser, nesses próximos quatro anos, preparada para acreditar naquilo que é verdade, e não naquilo que é mentira. E porque a sociedade vai perceber que nós vamos fazer, em quatro anos, o dobro do que ele fez'.

