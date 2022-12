Checamos: vídeo de Bolsonaro discursando ao lado de militares é de maio

Captura de tela feita em 9 de dezembro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

O discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) a respeito de um 'inimigo' que tenta 'roubar a nossa liberdade' não foi gravado em dezembro de 2022. Publicações compartilhadas mais de 23 mil vezes garantem que a gravação, na qual o mandatário aparece falando ao lado de militares, foi feita em 8 de dezembro de 2022, após Bolsonaro ter perdido as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas a cena é de maio desse ano, quando Bolsonaro discursou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo.



'Recado foi dado hoje 08/12/22', diz uma das publicações no Facebook. O conteúdo circula também no Twitter, no TikTok e no Kwai.



Outras publicações asseguram que esse mesmo discurso teria sido feito em 7 de dezembro.





No vídeo, Bolsonaro é visto ao lado de homens vestindo roupas militares e dizendo:(...)O conteúdo circula no contexto de manifestações antidemocráticas que ocorrem pelo país após o presidente Jair Bolsonaro, que tentou a reeleição em 2022, ter sido derrotado pelo ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições em 30 de outubro . Desde então, apoiadores de Bolsonaro questionam o resultado e pedem que as Forças Armadas façam umapara impedir a posse de Lula.

Uma busca reversa pelas imagens trouxe o mesmo vídeo publicado no YouTube em 13 de maio de 2022 com o título: 'Bolsonaro discursa na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (São Paulo - SP)'.

Nessa data, a página oficial de Bolsonaro no Facebook também publicou o conteúdo na íntegra com a legenda: 'Academia de Polícia Militar do Barro Branco / São Paulo (SP)'.



À época, o discurso do mandatário foi noticiado também em matérias da imprensa (1, 2, 3).

Desde o resultado do segundo turno, o AFP Checamos verificou outros conteúdos falsos que indicariam uma suposta mobilização das Forças Armadas para impedir a posse de Lula (1, 2).