Contagem de votos nas eleições não é feita por empresa privada e votos não ficam 'na nuvem'

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela contagem de votos nas eleições brasileiras, que são totalizados em supercomputadores físicos.



Apesar disso, publicações que alegam que essa totalização é feita por uma 'empresa terceirizada' e que os votos seriam armazenados em uma 'nuvem' foram compartilhadas mais de 1,5 mil vezes nas redes sociais desde 18 de julho de 2022.



Capturas de tela feitas em 19 de julho de 2022 de publicações no Twitter ( . / )

Votos na nuvem?

Na verdade, a companhia Oracle foi contratada pelo TSE para fornecer dois supercomputadores que armazenam os dados, mas quem controla os equipamentos é o tribunal., diz o trecho de uma das publicações compartilhadas no Twitter ( 1 2 ) e no Facebook , indica outra publicação.As alegações viralizaram após o encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores em 18 de julho de 2022, durante o qual o mandatário buscou descredibilizar a Justiça Eleitoral e as urnas eletrônicas apresentando elementos que supostamente justificariam a desconfiança.Durante sua apresentação, foi exibido o trecho de uma coletiva do então presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, realizada em 17 de novembro de 2020 Na ocasião, um jornalista perguntou ao magistrado sobre a empresa que faz a manutenção do supercomputador que computa os votos. Barroso passou a palavra para o então secretário de tecnologia da informação do TSE Giuseppe Janino, que falou sobre a contratação da Oracle por parte do Tribunal.Em determinado momento , o secretário diz:Em 2020, o TSE explicou que a totalização dos votos é feita através do serviçoda companhia Oracle, que consiste na cessão, por quatro anos,Já o termo, usado pelo ex-secretário do TSE, é ligado à ciência da computação e se refere a um conjunto de recursos computacionais, como armazenamento de dados, que são utilizados sem serem gerenciados diretamente, conforme explicou ao Checamos Jéferson Campos Nobre , professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).[ao citar o termo nuvem computacional][desses dois supercomputadores]., apontou o docente.Os votos dos eleitores, portanto, não são totalizados em um serviço defornecido pela empresa Oracle, e sim por dois supercomputadores físicos que ficam nas dependências do Tribunal e que são controlados pelo TSE, como é mostrado no vídeo abaixo:Nesse sentido, Campos Nobre resumiu:[dos votos]Além disso, o professor da UFRGS também ressaltou que, para as eleições de 2022, o TSE se comprometeu a divulgar os boletins de urna - que permitem a realização da totalização dos votos pelo público em geral de forma paralela ao que é feito no Tribunal - logo após o encerramento da votação.Dessa forma, entidades podem fazer a somatória de forma independente da Justiça Eleitoral de maneira simultânea e já no dia do pleito.