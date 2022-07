Swabs marcados como 'positivo' ou 'negativo' servem para o controle em testes de antígeno

Imagens de supostos testes para detectar a covid-19 em cujas embalagens aparecem "controle positivo" e "controle negativo" foram compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais em pelo menos nove idiomas desde abril de 2021.





Uma prática padrão

Segundo a afirmação, eles já viriam com os resultados. No entanto, as fotografias mostram embalagens com os swabs que são usados para verificar se os testes de antígeno - que não são PCR - funcionam corretamente., diz o texto da imagem compartilhada no Facebook e no Twitter . O conteúdo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação.Na foto, duas setas vermelhas apontam para duas embalagens diferentes de teste de antígeno SARS-CoV-2 da ACON Laboratories , uma empresa de equipamentos médicos com sede nos Estados Unidos.Em uma embalagem lê-se, em inglês,e na outra,Um conteúdo semelhante circulou em espanhol A imagem viralizada, na verdade, mostra swabs de controle nos kits de teste de antígeno para detecção da covid-19. Esses swabs são usados para manter o controle de qualidade, não para testar pacientes.O Laboratório Acon vende diferentes tipos de testes para SARS-CoV-2, incluindo o bula desse kit de testagem informa que o fabricante fornece ume umem cada kit.dizem as instruções.Abaixo está uma captura de tela da bula, em inglês, da Acon:A AFP consultou a Academia Nacional Francesa de Farmácia sobre o objetivo dos controles de testagem., confirmou a virologista e diretora da instituição, Liliane Grangeot-Keros Esse processo é, disse à AFP Bruno Canard , virologista e diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Aix-Marselha .Os swabs de controle estão incluídos em kits de teste de antígeno de outras marcas ( 1 2 ), incluindo a Roche Diagnostics , que aparece em publicações em espanhol.A Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) recomenda o uso desses swabs de controle em marcas aprovadas pela instituição e adverte que não se deve realizar o teste no paciente caso não se detecte com precisão os resultados positivos e/ou negativos desses swabs.A AFP já verificou uma desinformação semelhante referente aos testes de antígenos dos laboratórios Abbott