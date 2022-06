É uma montagem foto em que Lewis Hamilton parece vestir camisa com rosto de Lula

Publicações que somam mais de 2.800 compartilhamentos nas redes sociais afirmam, ao menos desde 11 de junho de 2022, mostrar o piloto de Fórmula 1 britânico Lewis Hamilton vestindo uma camisa estampada com o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas trata-se de uma montagem: a mesma imagem foi publicada em abril de 2021 sem a ilustração de Lula.

Captura de tela feita em 13 de junho de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Comparação feita em 13 de junho de 2022 entre a montagem viral (E) e a foto publicada em abril de 2021 no Instagram ( . / )

, diz uma publicação compartilhada no Twitter , que contém uma frase sobreposta à fotografia:Conteúdo similar circula no Facebook Uma busca reversa pela imagem viralizada levou a publicações no Pinterest ( 1 3 ) que mostram a mesma foto de Hamilton, mas sem o rosto de Lula estampado na camiseta.Todas elas têm como fonte uma postagem no Instagram feita por uma conta que se define como uma página de fãs do piloto.A publicação data de 18 de abril de 2021 e mostra Hamitlon vestindo o uniforme da Mercedes, sua equipe.No mesmo dia, Hamilton publicou uma foto em sua conta no Twitter em que aparecia com a mesma blusa, calça e penteado.Naquela data, ele estava na Itália para participar do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, que teve o holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull, como vencedor A relação próxima de Hamilton com o Brasil já apareceu por meio da admiração do piloto britânico pelo brasileiro Ayrton Senna e, recentemente, pelo título de cidadão honorário concedido e comemorado por ele em suas redes sociais.Buscas pelos termos 'Lula' 'Bolsonaro' em sua conta no Twitter não localizaram publicações em que o piloto demonstrasse apoio a um dos pré-candidatos das eleições gerais de outubro.Uma nova pesquisa, desta vez no Google, mostrou que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 se mostrou crítico à administração do presidente brasileiro. Em maio de 2021, ele postou em seus stories do Instagram um vídeo de protestos favoráveis ao impeachment do mandatário acompanhado da frase 2 ).O AFP Checamos já verificou outra alegação envolvendo Hamilton. Em novembro de 2021, seu nome apareceu em publicações que mencionavam um suposto apoio a Bolsonaro.