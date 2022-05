É uma montagem a capa da Forbes que mostra Lula como um dos homens mais ricos do mundo

Uma suposta capa da revista Forbes que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um dos homens mais ricos do mundo foi compartilhada centenas de vezes nas redes sociais ao menos desde o dia 16 de maio de 2022. No entanto, a imagem foi manipulada digitalmente a partir de diferentes edições do periódico. Além disso, não há registros de que o petista tenha figurado na lista de pessoas mais ricas do mundo divulgada pela revista.



'Fato e Verdade : LulaLadrão roubou muito, saiu na Revista Forbes : O PAI DOS POBRES É BI: REVISTA FORBES REVELA FORTUNA BILIONÁRIA DE LULA.'UM DOS MAIS RICOS DO MUNDO'', escreveu um usuário ao compartilhar o conteúdo no Facebook (1, 2). Conteúdo semelhante também circula no Instagram e Twitter (1, 2, 3).



Captura de tela feita em 21 de maio de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Comparação feita em 21 de maio de 2022 entre a capa de 2013 publicada pela Forbes e a captura de tela de uma publicação no Twitter (D) ( . / )

Lula na Forbes

Algumas publicações citam como fonte um site que, por sua vez, credita a informação a uma outra página que publicou um texto sobre o tema em 2018. Atualmente este artigo está fora do ar, mas o AFP Checamos conseguiu acessá-lo por meio da ferramenta de arquivamento de sites Wayback Machine Fora esse texto já deletado, não há qualquer registro de que o ex-mandatário tenha figurado no ranking das pessoas mais ricas do mundo compilado pela revista em 2022 e tampouco há reportagens no site do veículo indicando que Lula seria bilionário, como afirmam as publicações nas redes sociais.Uma busca pela frase exibida no cabeçalho da imagem -, em tradução livre do inglês - revela que a capa foi digitalmente adulterada.Na verdade, a capa que serviu como base para a montagem foi publicada em março de 2013 , como é possível conferir no site da própria revista e em suas redes sociais, como Facebook Twitter . Na ocasião, Mikhail Dmitrievich Prokhorov, empresário russo, foi o protagonista da capa da Forbes.Uma comparação entre a capa originalmente publicada pela revista norte-americana em 2013 e o registro manipulado compartilhado nas redes sociais permite observar outros elementos de manipulação.A capa vista nas publicações virais também possui o selo comemorativo de 25 anos da revista Forbes. Mas esta marca foi estampada um ano antes, em março de 2012 , e não aparece na edição de 2013.Esta não é a primeira vez que um boato associando o petista à revista Forbes tem sido compartilhado. Uma alegação semelhante já foi verificada anteriormente pelo AFP Checamos Em 23 de agosto de 2013, a própria Forbes publicou um artigo a respeito das alegações cujo título é "O ex-presidente do Brasil Lula é bilionário?". O texto, de autoria de Ricardo Geromel , ex-colaborador da revista, foi feito em resposta a um leitor da revista que havia perguntado se houve alguma investigação a respeito da fortuna do ex-presidente do Brasil.Após uma explicação sobre a metodologia da Forbes para montar a sua lista anual de bilionários, ele aborda explicitamente a questão da suposta fortuna bilionária de Lula:Na plataforma de divulgação de candidaturas e prestação de contas eleitorais, DivulgaCand , elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível conferir que nas eleições de 2018 , Lula declarou à Justiça Eleitoral que seus bens totalizavam R$7.987.921,57 Na ocasião, a candidatura do petista foi impugnada e ele foi considerado inelegível com base na Lei da Ficha Limpa Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) retirou da 13ª Vara Federal de Curitiba os casos da Operação Lava Jato que envolviam o ex-presidente Lula e anulou todos os atos processuais de quatro ações em que Lula figurava como réu ou investigado.Com o posicionamento do Supremo, as condenações do petista foram anuladas e o ex-mandatário pode se candidatar às eleições presidenciais de 2022.Embora o nome de Lula não conste na lista de bilionários, o líder do PT fez parte de um ranking da Forbes das Pessoas mais Poderosas do Mundo (World's Most Powerful People, em inglês) em 2009.O conteúdo também foi analisado pela Agência Lupa