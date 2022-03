Kamala Harris não riu da situação de refugiados ucranianos em conferência com presidente polonês

Usuários afirmam nas redes sociais que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, gargalhou ao ser perguntada, em uma entrevista coletiva, sobre a atuação de seu país na chegada de refugiados ucranianos.





As publicações acompanham um vídeo, com mais de 61 mil visualizações desde, pelo menos, 10 de março de 2022. Mas na transmissão da coletiva, da qual também participou o presidente da Polônia, Andrzej Duda, é possível observar que ambos riem após ficarem em dúvida sobre quem dos dois responderia primeiro.dizem publicações no Facebook e no Twitter Conteúdo semelhante circulou em inglês e em espanhol A coletiva da qual participou a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aconteceu em 10 de março de 2022, no Palácio Belwelder, em Varsóvia, e contou com a presença do presidente polonês, Andrzej Duda, para abordar a guerra entre Rússia e Ucrânia.O trecho viralizado da gravação foi retirado do canal da CBS News, como se pode constatar na parte de baixo das imagens:A partir do minuto 33:50 da transmissão, a jornalista da NPR, Asma Khalid , perguntou a Harris o que os Estados Unidos poderiam fazer para melhorar o sistema de acolhimento de refugiados na Polônia e se o país pretende acolher refugiados ucranianos. Em seguida, ela questiona o presidente da Polônia se ele pediu que os EUA acolham mais refugiados.Em outro vídeo , que mostra ambos os entrevistados no mesmo momento, a partir do minuto 38:05, é possível ver que após os questionamentos, Harris e Duda ficam em dúvida sobre quem responderia primeiro. Rindo, a vice-presidente dos Estados Unidos diz, em tradução livre do inglês:e o presidente polonês, por sua vez, responde,As falas também podem ser consultadas na transcrição oficial disponível no site da Casa Branca.Como Duda responde à pergunta em polonês, o que se escuta no momento de sua fala em algumas das transmissões é uma voz feminina, da tradutora. Em inglês, ela reproduz o que dizia o presidente:(...)completa.Em uma publicação no Twitter , o assessor sênior de comunicação de Harris, Herbie Ziskend, confirmou a versão de que ambos teriam gargalhado por não saberem quem falaria primeiro, em meio às traduções simultâneas.Ele também assegurou que a risada não teve relação com os refugiados e reforçou a resposta da vice-presidente dos EUA ao questionamento da jornalista.Na ocasião, Harris indicou:(...)A vice-presidente ainda destacou o(TPS), concedido a ucranianos que estão nos Estados Unidos desde 1º de março de 2022. O TPS impede que os ucranianos sejam deportados e lhes autoriza a trabalhar no país.