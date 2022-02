Extrato de aposentadoria no valor de R$ 45 mil não corresponde a benefício mensal recebido por Lula

Publicações compartilhadas mais de 20 mil vezes nas redes sociais ao menos desde dezembro de 2017, e que voltaram a circular em fevereiro de 2022, sugerem que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) recebe mensalmente cerca de R$ 45 mil de aposentadoria na categoria de anistiado político.





Captura de tela feita em 9 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

( . / )

No entanto, o extrato que embasa as postagens não exibe os valores mensais do benefício concedido ao ex-mandatário, como confirmado à AFP pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)., diz uma das publicações que compartilham um suposto extrato bancário com dados pessoais do ex-presidente no Instagram Na imagem é possível ver um pagamento correspondente a novembro de 2017 com os valores: R$ 71.301,76 bruto e R$ 45.065,29 líquido.Conteúdo semelhante também circula no Facebook ( 1 3 ) e Twitter , questionou um usuário em outra publicação Em 1993, o Ministério do Trabalho declarou a condição de Lula como anistiado político, uma vez que o ex-mandatário foi destituído da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, durante a ditadura militar (1964 - 1985). Com base na condição de anistiado, Lula realmente passou a receber uma aposentadoria excepcional , um benefício a vítimas de perseguição política durante a ditadura militar no Brasil.O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no entanto, explicou à AFP em 7 de fevereiro de 2022 que não pode informar valor ou dados de benefícios, por serem pessoais e protegidos por sigilo, mas queEm 2017, a defesa de Lula declarou no âmbito da Lava Jato , operação responsável por investigar casos de corrupção e lavagem de dinheiro, que o ex-mandatário recebeu um benefício mensal de R$ 8,9 mil, de acordo com reportagens publicadas na ocasião. Bem distante dos R$ 45.065,29 líquidos mostrados no extrato viralizado.Procurada pela AFP no último dia 7 de fevereiro, a assessoria do ex-presidente reforçou que, em 2017 —ano em que foi emitido o suposto extrato—, o valor da aposentadoria era de R$ 8.902,04.A assessoria do INSS enviou ao AFP Checamos a série histórica do pagamento do benefício de 2017 a 2022. A cifra mencionada pela assessoria de Lula é próxima ao valor médio do benefício pago em 2017, de R$ 9.684.Consultada sobre a autenticidade do extrato compartilhado nas redes, a assessoria do ex-presidente afirmou que. Contudo, afirmou que em 2017 houve pagamentos, reiterando que o valor visto na imagem não corresponde ao ganho mensal de Lula.O AFP Checamos também perguntou à assessoria do ex-presidente qual o valor recebido atualmente. Foi informado que o benefício é de R$ 10.354,12. De acordo com os registros do INSS, atualmente, o valor médio da aposentadoria na categoria de anistiados corresponde a R$ 11.403.Conteúdo semelhante também foi verificado pelo Aos Fatos