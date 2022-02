Declarações de médico português sobre vacinados hospitalizados foram tiradas de contexto

Um trecho da transmissão de um jornal de Portugal no qual se garante que a maioria dos internados com covid-19 no país é de pessoas que já receberam duas ou três doses da vacina foi compartilhado milhares de vezes nas redes desde meados de janeiro de 2022.





A fonte da informação é creditada ao diretor do Serviço de Infectologia de um hospital de Coimbra. No entanto, o médico garantiu à AFP que suas declarações foram tiradas do contexto. Na gravação original, ele se referia apenas a dados do centro onde trabalha.Especialistas apontaram que, pelas estatísticas, é lógico que, graças ao andamento das campanhas de vacinação, lideradas por Portugal na Europa, haja mais pacientes internados com ciclo completo do que pessoas sem vacinação., diz a legenda de uma publicação compartilhada no Twitter ( 1 3 ) com a peça audiovisual de 32 segundos.Conteúdo similar circulou no Facebook ( 1 3 ), no Instagram ( 1 2 ), e também em espanhol A apresentadora que aparece na sequência afirma:, continua.Na margem superior esquerda da gravação há um logotipo com as letras “CM” em vermelho. O vídeo foi retirado de uma notícia transmitida pelo canal de televisão privado português Correio da Manhã (CMTV) . Uma busca pela manchete no Google levou à mesma sequência , publicada em 23 de dezembro de 2021 pelo portal multimídia da emissora.A apresentadora cita como fonte da informação Vítor Duque, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra ( CHUC ), em Portugal, com base em declarações que o médico fez à rádio SIC Notícias e que foram transmitidas em 21 de dezembro de 2021.Consultado pela AFP em 4 de fevereiro de 2022, Duque destacou que o fragmento de suas declarações foi apresentado por outras emissorasNo início do vídeo da SIC Notícias é possível ouvir o médico falando da situação no serviço do qual ele é diretor.(...), disse o médico.Duque explicou à AFP que o serviço que dirige, enquanto a maioria dos doentes internados na área dos cuidados intensivos do centro não foram vacinados, explicou o médico do CHUC.Duque também criticou o usoda entrevista para questionar a eficácia das vacinas., disse Duque sobre a situação de saúde em Portugal., lembrou.Questionado pela AFP, um assessor de imprensa do Ministério da Saúde português informou que os dados sobre internações por covid-19 no país estão disponíveis no relatório de monitoramento da pandemia que é publicado todas as sextas-feiras. A porcentagem de pacientes vacinados e não vacinados do total de internados em centros médicos não aparece nos relatórios semanais publicados em 2022 ( 1 6 ). O que eles mostram é o risco de internação por idade com base nas doses de vacina recebidas., especificou o mais recente relatório de monitoramento da pandemia de coronavírus em Portugal, publicado em 11 de fevereiro de 2022., informou a mesma fonte.Até o momento da publicação desta checagem, Portugal era o país europeu com maior porcentagem de cidadãos vacinados, com mais de 91% da população com o esquema primário vacinal completo, segundo o Our World in Data, plataforma que utiliza dados de fontes oficiais. Salvador Macip , pesquisador da Universidade de Leicester , na Inglaterra, e professor de Ciências da Saúde da Universidade Aberta da Catalunha (UOC), comentou à AFP sobre o vídeo viral:O pesquisador desenvolveu seu argumento com um exemplo:O cientista de dados Marcelo Oliveira , vinculado ao Infovid , grupo interdisciplinar dedicado à divulgação de informações científicas sobre a covid-19, usou uma analogia para exemplificar por que é preciso analisar a taxa de incidência em determinada população:, concluiu.Apesar do aparecimento de novas variantes do coronavírus e do aumento de infecções na Europa nos últimos meses, as vacinas continuam sendo eficazes no combate a condições médicas graves, como vários especialistas explicaram à AFP em diversas verificações ( 1 3 )., disse à AFP em 2 de fevereiro a epidemiologista e pesquisadora associada do ISGlobal Silvia Sanjosé , frisou., concluiu Macip.