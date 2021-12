Para especialistas, surto de gripe tem várias causas, inclusive o relaxamento de ações anticovid

Publicações que questionam se o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e passaporte sanitário protegem somente contra a covid-19, e não contra a gripe, foram compartilhadas mais de 1,3 mil vezes nas redes sociais desde pelo menos 23 de dezembro de 2021.

No entanto, especialistas explicaram à AFP que o surto de influenza registrado em vários estados brasileiros foi causado por diversos fatores, entre eles a flexibilização dessas medidas protetivas.

“SURTO DE GRIPE Quer dizer que máscaras, álcool em gel, distanciamento social e passaporte sanitário só protegem do C0VlD! É isso mesmo?”, indaga uma das publicações compartilhadas no Twitter (1, 2, 3) e no Facebook (1, 2).



Captura de tela feita em 28 de dezembro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / )

Mudança de sazonalidade

Pacientes usam máscara facial como proteção contra o contágio do influenza A (H1N1) no Rio de Janeiro, em 22 de julho de 2009 (foto: AFP / João Paulo Engelbrecht)

Baixa cobertura vacinal

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



No dia 9 de dezembro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) destacou em seu Boletim InfoGripe a presença do vírus influenza A entre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado do Rio de Janeiro no período de 28 de novembro a 4 de dezembro.Nesse documento, a Fiocruz alertouNesse mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou em seu perfil no Twitter que a sua capital vivia umaAlém do Rio, outros 16 estados e o Distrito Federal já registraram uma alta nos casos de gripe no fim do mês de dezembro, conforme noticiaram veículos de mídia ( 1 2 ). O surto foi impulsionado por uma nova cepa da influenza A (subtipo H3N2), batizada de Darwin Segundo a Fiocruz e é. O vírus A - que foi o detectado recentemente - é associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e costuma se propagar entre as estações climáticas mais frias. Marilda Siqueira , pesquisadora e chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, explicou ao AFP Checamos que, por causa dos cuidados impostos pela pandemia de covid-19 - como uso de máscaras, lavagem das mãos, menores aglomerações -, a circulação do vírus da gripe diminuiu drasticamente no mundo todo até a chegada do inverno, neste ano, no hemisfério norte.[contra a covid-19], disse.No Brasil, houve uma mudança de sazonalidade, explica a pesquisadora, e o avanço da influenza A, que costuma ocorrer nos meses frios, aconteceu durante a primavera e o começo do verão. Essa circulação do vírus coincidiu com uma trajetória predominantemente de queda nos novos casos da covid-19 no país, o que levou muitas pessoas ( 1 3 ) a flexibilizar as medidas restritivas., acrescentou a pesquisadora.Ou seja, ao contrário do que alegam as publicações viralizadas, o surto de gripe não ocorreu apesar das medidas de proteção, mas, sim, no contexto da sua flexibilização.No município do Rio, um dos primeiros locais em que o surto de gripe foi detectado, medidas restritivas - como a redução de público em teatros, cinemas e shoppings ou o uso de máscaras em locais abertos - foram flexibilizadas em outubro e novembro de 2021 pelo prefeito Eduardo Paes ( 1 2 ).Mas o aumento dos casos de gripe não foi resultado somente do relaxamento das medidas de proteção. Segundo Siqueira, o fato de a influenza ter circulado fora de época pode ter convergido com a queda da resposta imune daqueles que tomaram a vacina contra a gripe em abril , mês de início da campanha de vacinação, e com a baixa cobertura vacinal , afirmou a pesquisadora da Fiocruz., avaliou Siqueira.Para José Tadeu Monteiro , pneumologista e coordenador da Comissão Científica de Infecções Respiratórias e Micoses da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia,Para Monteiro, o atual aumento de casos de influenza deve servir como um alerta para os riscos de uma maior flexibilização das medidas de proteção no contexto da pandemia da covid-19:[do vírus SARS-CoV-2]Além disso,