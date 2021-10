Babar ao dormir não comprova que a respiração está sendo feita corretamente

Captura de tela feita em 11 de outubro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

O sono

Diversas publicações que afirmam que babar ao dormir é um sinal de que se está respirando “corretamente”, acompanhadas de uma ilustração de um homem dormindo nessas condições, foram compartilhadas mais de 22 mil vezes nas redes sociais ao menos desde o início de junho de 2021. Mas especialistas consultados pela AFP asseguram que respirar pela boca e cair saliva ao dormir é um “erro” fisiológico e clínico., indica o texto compartilhado nas postagens, que somam mais de 150 mil interações no Facebook ( 1 3 ), no Instagram ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 2 ).Estas ainda continuam:Alegação semelhante foi igualmente compartilhada em publicações em espanhol ( 1 2 )., afirmou à AFP Marisa Pedemonte , que é mestre em Sono e Neurociência Experimental e Clínica e também diretora uruguaia do CEVIPO , um centro de pós-graduação de Medicina do Sono virtual e presencial no Uruguai, na Colômbia e no Peru., sustentou.De qualquer forma,nemque a saliva seja excessiva e persistente ao dormir, assim comobabar ao dormir, pois, para isso, deve-se ficar com a boca aberta quando, na verdade, a pessoa deveria estar respirando pelo nariz.Uma busca no Google sobre a salivação durante o sono mostrou como resultado um artigo publicado pelo centro médico acadêmico norte-americano PennMedicine que aborda as possíveis causas de babar durante o sono:, explica a doutora Paula Barry , autora do artigo, que foi reconhecida pelo menos cinco vezes entre os melhores médicos dos Estados Unidos.O excesso de saliva, adverte Barry. Entre esses problemas, menciona alergias e infecções, apneia do sono, efeitos colaterais de medicamentos ou dificuldade de deglutição devido a acidentes vasculares cerebrais ou distúrbios neurológicos., indicou ao ler uma das publicações viralizadas o pneumologista uruguaio José Pedro Arcos , especialista em fisiologia respiratória, após ser consultado pela equipe de checagem da AFP.[Esse], acrescentou.Quando a baba aparece constantemente, explica o especialista,(...) Um estudo realizado em 2001 pela Universidade de Montreal, pela Universidade de Gotemburgo (Suécia) e pelo Hospital Sagrado Coração de Montreal formulou a hipótese de que embora a produção de saliva diminuadurante o sono e que a maior quantidade seja produzida durante as horas de vigília do dia, quando as pessoas dormem a lubrificaçãoé mantida pela saliva paraQuanto à suposição de que, quando o corpo relaxa durante o sono, a boca se abre, a especialista apontou que isso é falso: em nenhum momento a boca deve abrir, assegura, nem mesmo no período do sono de movimento rápido dos olhos (REM, na sigla em inglês), que é quando há uma perda de energia potencial de um músculo ( tônus muscular ),Para conseguir um sono de qualidade, Pedemonte recomenda dormir à noite, atravessar os quatro estágios do sono (sono leve nos estágios 1 e 2, e sono profundo nos estágios 3 e 4) e descansar a quantidade de horas adequada para cada pessoa. guia do sono publicado no site da Associação Espanhola de Doenças do Sono menciona que o número de horasvaria de pessoa para pessoa:. Além disso, a duração do sono também varia