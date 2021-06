Comparação entre papa e Bolsonaro sem máscara ignora estágio da pandemia nos dois países

Manifestantes protestam contra o governo Bolsonaro e sua gestão da pandemia de COVID-19 em Manaus, em 19 de junho de 2021 (foto: Michael Dantas / AFP)

Após ser amplamente criticado por não usar máscara apesar da pandemia de, o presidente Jaircompartilhou em sua conta no Twitter um vídeo de 23 de junho em que oFrancisco também aparece sem a proteção em público. Logo depois, usuários passaram a denunciar uma suposta ausência de reações negativas à atitude do pontífice.As postagens ignoram, contudo, os diferentes contextos que separam a Itália, onde fica localizado o enclave do, e o Brasil. Além disso, não é verdade que o papa não tenha sido criticado por não utilizar o equipamento de proteção.O vídeo, em que o papa Francisco aperta as mãos e dá bênçãos a fiéis no pátio de São Dâmaso, no Vaticano, foi visualizado mais de meio milhão de vezes após ser publicado por Bolsonaro no Twitter em 23 de junho.As imagens realmente foram feitas neste dia, como é possível confirmar ao assistir a gravação oficial da audiência publicada no canal do Vaticano no YouTube.

Pouca circulação do vírus, vacinação avançada





Críticas ao papa





O presidente compartilhou o vídeo dois dias após ser questionado por uma repórter sobre o porquê de ter chegado sem máscara a uma cerimônia.Em resposta, Bolsonaro tirou novamente a proteção, mandou a jornalista calar a boca e disse:. As duas atitudes foram amplamente criticadas. Em postagens no Facebook ( 1 3 ), Twitter Instagram , usuários exigiram a mesma reação ao comportamento do papa Francisco no vídeo:Assim como Bolsonaro, o papa Francisco desrespeitou a orientação vigente sobre o uso de máscaras em seu país. Os usuários ignoram, contudo, os diferentes estágios da pandemia denos dois locais.Um enclave murado dentro de Roma, o Vaticano tem seguido as orientações de saúde da Itália, como explicou ao Checamos a equipe da AFP na capital italiana.O país europeu, que já foi um dos mais afetados pela doença, enfrenta hoje uma situação muito mais branda, com a menor incidência do vírus desde outubro de 2020.Em 23 de junho, todas as regiões do país, com exceção de uma, eram classificadas como, ou seja, com pouca circulação do coronavírus.Também no dia 23, foram registrados 951 novos casos e 30 mortes por COVID-19 na Itália. Especificamente no Vaticano, não são confirmadas novas infecções desde novembro de 2020 e os visitantes devem cumprir uma série de medidas como respeitar o distanciamento social, usar máscaras e ter a temperatura aferida.No Brasil, por sua vez, foi registrado o recorde de mais de 115 mil novos casos, além de 2.392 mortes em 23 de junho, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde.Além disso, mais de 53% da população italiana já recebeu a primeira dose de uma das vacinas contra a COVID-19. O percentual de habitantes totalmente vacinados é de 27,5%. No Brasil, 31,5% receberam a primeira dose e pouco mais de 11%, as duas necessárias para a imunização.O próprio papa Francisco já está completamente vacinado contra a COVID-19 desde fevereiro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, diz que não tomou nem a primeira dose, apesar de já poder se vacinar desde o último mês de abril.O fato de uma pessoa estar vacinada não impede que ela se contagie ou transmita a COVID-19, mas diminui a probabilidade e os sintomas da doença, especialmente quando grande parte da população local também já foi imunizada.Frente à melhora da situação da pandemia na, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, anunciou que irá suspender a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre a partir de 28 de junho, quando estima-se que todas as regiões do país serão classificadas comoNo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir uma medida semelhante ao Ministério da Saúde neste mês de junho, mas o chefe da pasta deixou claro que a vacinação precisa avançar no país para que isso possa acontecer.Essa não é a primeira vez que o papa Francisco é visto em público sem máscara. No passado, a atitude do pontífice foi tema de diversas matérias internacionais ( 1 3 ), que destacaram que o líder religioso estava sendo alvo de críticas de católicos proeminentes.As matérias sugerem que o papa poderia estar evitando usar a máscara por ter dificuldade para respirar, uma vez que teve parte de seu pulmão removido quando jovem.O Vaticano não respondeu, contudo, a pedidos de comentários das reportagens.A equipe de checagem da AFP já verificou diversas outras alegações ( 1 3 ) sobre o uso de máscaras durante a pandemia de COVID-19.