Não, estes não são motociclistas apoiadores de Bolsonaro em São Paulo em junho de 2021

de um comboio em que se vê motociclistas e pessoas em parapentes voltou a circular acompanhada da alegação de que se trata de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em uma motociata, neste caso ocorrida em São Paulo no último dia 12 de junho. A imagem, agora compartilhada mais de 13,6 mil vezes nas redes sociais, já havia sido usada em maio de 2021 atribuída a uma ação semelhante, mas em Porto Velho, Rondônia. Isso é falso: a imagem é de manifestantes na Lituânia em um ato de apoio aos reformistas de Belarus em agosto de 2020.

Essa mesma foto já circulou em inglês, mas com a afirmação de que foi feita na África do Sul em um protesto contra a violência com agricultores no país, e em português, associada a um ato pró-Bolsonaro de maio de 2021, como foi verificado pelo AFP Checamos.





No último dia 12 de junho, o presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo de um passeio com motocicletas, chamado de motociata, com milhares de apoiadores. No evento havia muitas bandeiras do Brasil e os presentes entoavam a frase “a nossa bandeira jamais será vermelha”.

Algumas semanas antes, em 23 de maio, o presidente já havia liderado uma manifestação com milhares de motociclistas no Rio de Janeiro em apoio ao seu governo, acompanhados por pessoas a pé que aguardavam serem cumprimentadas por Bolsonaro, apesar da pandemia de covid-19.

Mas a foto viralizada de pessoas em motocicletas e parapentes não foi, contudo, tirada em São Paulo, ou sequer no Brasil.

Imagem feita na Lituânia

Uma busca reversa pela foto no Google levou a uma publicação no Twitter com data de 23 de agosto de 2020, mais de seis meses antes da inauguração da ponte que liga dois estados do norte do Brasil, como afirmam as postagens nas redes sociais.

“Lindas cenas da Lituânia hoje, onde 50 mil pessoas formaram uma cadeia de solidariedade de Vilnius até a fronteira bielorrussa”, indica o tuíte, traduzido do inglês, ilustrado com a imagem dos motociclistas e que contém a marca d’água da Nexta, um site com sede em Belarus e que usa o Telegram como canal de informação.

Uma análise da fotografia permite identificar duas bandeiras da Lituânia na lateral da estrada.





Um vídeo publicado em 24 de agosto de 2020 pela emissora Euronews também mostra várias pessoas descendo de parapente, semelhante à cena vista na foto viral.

Dezenas de milhares de lituanos se manifestaram em 23 de agosto de 2020 em solidariedade aos protestos em massa na vizinha Belarus contra o presidente Alexander Lukashenko, após as disputadas eleições.

Comícios solidários também foram realizados em outros países europeus. Os movimentos foram inspirados pela histórica manifestação “Cadeia Báltica”, de 23 de agosto de 1989, quando mais de um milhão de lituanos, letões e estonianos se uniram contra o domínio soviético.

