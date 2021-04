É uma montagem a foto de um balão com a imagem do ex-presidente Lula dentro de um presídio

Captura de tela feita em 28 de abril de 2021 de uma publicação no Twitter (foto: Redes Sociais/Reprodução )

“Coincidência ou acaso?”, questionam publicações que asseguram que um balão com uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu dentro de um “presídio de segurança máxima” após ser solto por partidários. A imagem que embasa a alegação, compartilhada amplamente em redes sociais ao menos desde o último dia 23 de abril, é, no entanto, uma montagem. A foto original mostra apenas a fachada da penitenciária de Lavínia, no interior de São Paulo.“Em Goias, PeTistas soltaram um enorme balão com a estampa do Lula. Acreditem se quizer [sic], o balão caiu dentro de um Presídio de segurança máxima”, afirmam as publicações, compartilhadas mais de 2.500 vezes no Facebook ( 1 3 ), Twitter ( 1 3 ) e Instagram Algumas versões, difundidas inclusive em artigos , dão mais detalhes da suposta história: “Aparentemente um balão feito com a caricatura do ex-presidente Lula para comemorar a vitória do petista no STF caiu em um presídio”. No último dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a anulação das condenações de Lula no âmbito da Operação Lava Jato.Todas as postagens acompanham uma imagem que supostamente retrata o momento da queda.Uma busca reversa pela foto com a ferramenta TinEye indica, no entanto, que o registro foi alterado digitalmente.A pesquisa mostra que a imagem circula ao menos desde outubro de 2018, mostrando apenas a fachada de um prédio, sem a presença de qualquer balão. Os links exibidos pelo motor de busca não estão mais disponíveis, mas foi possível identificar o título com o qual a foto circulou anteriormente: “Presidiário é morto de uma forma brutal em penitenciária de Lavínia”.Uma busca por essas palavras-chave no Google levou à origem da imagem, que ilustrou uma reportagem do site de notícias G1 em março de 2018. A matéria confirma que o registro mostra a penitenciária de Lavínia , no interior do estado de São Paulo, onde um presidiário havia sido encontrado morto.O artigo detalha que a foto é um fragmento de um vídeo produzido pela TV TEM, afiliada da Rede Globo no interior paulista. Da mesma forma, não há qualquer vestígio de um balão na foto, como demonstrado abaixo:Uma busca no portal da TV TEM por reportagens sobre a penitenciária de Lavínia leva ao vídeo original , difundido em fevereiro de 2017 após tumultos no presídio. Durante toda a gravação também não é visto qualquer balão.Ao AFP Checamos, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo confirmou que “não houve ocorrência de queda de balão” em nenhuma das quatro unidades da penitenciária de Lavínia. Uma busca por palavras-chave no Google tampouco leva a qualquer registro de que o incidente tenha ocorrido em outra instituição carcerária do país.Preso em abril de 2018 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula foi solto em novembro de 2019, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que derrubou a prisão em segunda instância.O ex-presidente aguardava o resultado de recursos em liberdade até o último dia 8 de março, quando o ministro do STF Edson Fachin anulou todas as suas condenações relacionadas à Operação Lava Jato por considerar que os casos foram julgados por uma vara sem competência. Em 15 de abril, essa decisão foi ratificada pelo plenário da corte.Conteúdo semelhante a esse também foi verificado pelos sites Aos Fatos