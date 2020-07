Checamos: foto do papa chorando é de outubro de 2019, antes da identificação do coronavírus

Uma foto compartilhada mais de 41,7 mil vezes nas redes sociais desde meados de abril de 2020 mostra o papa Francisco chorando, acompanhada da afirmação de que a cena foi registrada durante uma missa em que ele rezava pelo fim da pandemia do novo coronavírus.





Captura de tela feita em 30 de junho de 2020 de uma publicação no Facebook

A imagem, no entanto, data de outubro de 2019 e foi registrada durante o Consistório Ordinário Público de criação de novosno“Na missa de ontem. O PAPA Francisco , chora no Vaticano apos rezar e pedir a Deus o fim da pandemia do vírus Covid 19 . Na foto o PAPA chora pedindo a misericórdia de Deus para o fim do Corona vírus… Senhor tende piedade e misericórdia de nós [sic]”, indica a legenda de uma das publicações compartilhadas no Facebook , em 18 de maio de 2020, juntamente com uma foto do papa Francisco enxugando as lágrimas.Essa imagem circula nesta rede social ao menos desde 14 de abril de 2020 4 ) e, apesar das diferentes datas, muitas contêm a mesma afirmação de que “na missa de ontem” o papa teria chorado ao rezar pedindo o fim da pandemia de COVID-19.Por meio de uma busca reversa* no Google Imagens, a equipe de checagem da AFP no Brasil encontrou a mesma foto no banco de imagens Shutterstock com data de 5 de outubro de 2019, mais de dois meses antes que o novo coronavírus fosse detectado pela primeira vez em Wuhan, na China.Com crédito ao fotógrafo Claudio Peri e às agências European Pressphoto Agency ( EPA ) e EFE, o registro é intitulado “Consistório Público Ordinário para a criação de novos cardeais no Vaticano, na Cidade do Vaticano (Santa Sé)”. A descrição da imagem, por sua vez, indica: “Papa Francisco às lágrimas durante o Consistório Público Ordinário para a criação de novos cardeais na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 5 de outubro de 2019”.Há, inclusive, um álbum no mesmo banco de imagens de vários momentos deste evento Uma busca pelos termos “papa Francisco lágrimas covid” e filtrada apenas para o período de janeiro a junho de 2020, quando o novo coronavírus já havia sido identificado, não levou a nenhum registro na mídia.Uma segunda pesquisa, dessa vez pelos termos “papa Francisco chora covid” igualmente não mostrou qualquer registro de que o pontífice tenha chorado em algum momento de oração pelo fim da pandemia.No último dia 27 de março, o papa Francisco concedeu a bênção “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo) a todos os fiéis, permitindo que mais de 1,3 bilhão de católicos obtivessem a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados, em um momento em que as medidas de confinamento devido à pandemia afetavam mais de 3 bilhões de pessoas.O AFP Checamos já verificou outra alegação que envolvia o papa Francisco e a pandemia de COVID-19.Até 1º de julho, a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, já havia provocado mais de 511 mil mortes e 10,5 milhões de contágios em todo o mundo, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais.Em resumo, é falso que a foto viralizada nas redes sociais mostre o papa Francisco chorando durante uma missa na qual rezava pelo fim da pandemia de COVID-19. A imagem foi registrada durante um evento de criação de novos cardeais realizado em 5 de outubro de 2019 no Vaticano.*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.