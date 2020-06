Checamos: Foto de manifestante em pé sobre carro de polícia não é de protesto contra Bolsonaro

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde o início de junho sugerem que uma foto de um homem em pé sobre uma viatura policial foi tirada no último dia 31 de maio, durante o protesto realizado em São Paulo contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor da democracia.





Captura de tela feita em 2 de junho de 2020 mostra foto publicada no Facebook



data, no entanto, dedee foi feita em umaem apoio àrealizada naquele ano.“Estes são os patriotas da esquerda, esta é a bandeira de seu país. Manifestação na Av. Paulista contra o Presidente Bolsonaro, precisa falar mais?”, dizem publicações ( 1 3 ), compartilhadas mais de 400 vezes no Facebook desde o último dia 1º de junho.Um dia antes, em 31 de maio, cerca de 500 manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro cruzaram a Avenida Paulista com faixas em favor da democracia e contra o fascismo. O ato terminou em confronto com partidários do presidente. A polícia interviu disparando bombas de gás lacrimogêneo.A imagem também ilustra outras postagens, compartilhadas mais de 7 mil vezes no Facebook ( 1 3 ), Twitter Instagram , que mencionam as bandeiras defendidas no ato de 31 de maio sem fazer referência direta ao protesto.“Alguém poderia me responder se isso realmente é patriotismo? São esses os mesmos que se dizem a favor da democracia ? São verdadeiros bandidos e vândalos !!!”, dizem as publicações.A foto viralizada é, contudo, muito anterior à manifestação realizada no último mês de maio.Uma busca no Google por registros dessa imagem mostra que ela foi publicada em um blog em 8 de outubro de 2013.Com base nesta informação, uma segunda pesquisa no buscador pelas palavras-chave “viatura policial” e “depredada”, filtrando os resultados para conteúdos publicados apenas em outubro de 2013, permite localizar a imagem no banco de fotos do jornal Folha de S.Paulo.Como detalha a Folha, a imagem foi feita pelo fotógrafo Alexandre Moreira em 7 de outubro de 2013, em um ato “em apoio aos estudantes que invadiram a reitoria da USP [Universidade de São Paulo]” na semana anterior “e aos professores em greve no Rio de Janeiro”.O momento em que a viatura foi tombada foi registrado em vídeo pela TV Globo e em fotos por diversos outros veículos ( 1 2 ).Em outubro daquele ano, os professores municipais do Rio de Janeiro iniciavam o terceiro mês de greve reivindicando melhorias na carreira e nos salários. Na USP, estudantes haviam ocupado a reitoria pedindo “medidas mais democráticas na eleição para reitor”.A equipe de checagem da AFP já verificou outra imagem incorretamente atribuída ao ato de 31 de maio.Em resumo, é falso que a imagem viralizada mostre uma viatura policial depredada durante o protesto realizado no último domingo a favor da democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro. A imagem data de outubro de 2013, mais de 6 anos antes do ato em questão.Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

