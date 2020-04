Em meio à pandemia, Trump diz que EUA está pronto para reabrir a economia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em sua conta do twitter nesta quarta-feira (22) que o país está preparado para reabrir a economia "com segurança".

Na publicação, Trump diz que os Estados Unidos - país com maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no mundo - darão cuidados especiais aos idosos e citou que a vida deles será "melhor do que nunca".

Veja também: Isolamento em São Paulo cai para 51%; só sete cidades cumprem meta de 70%

"Os EUA estão voltando com segurança. Nosso país está começando a abrir para negócios novamente. Cuidados especiais são, e sempre serão, dados aos nossos amados idosos (exceto eu!). A vida deles será melhor do que nunca. Nós amamos todos vocês!", escreveu.

States are safely coming back. Our Country is starting to OPEN FOR BUSINESS again. Special care is, and always will be, given to our beloved seniors (except me!). Their lives will be better than ever...WE LOVE YOU ALL!