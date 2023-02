Melhor pagar por vacinas do que tentar ir a Marte, diz Bill Gates

(foto: Getty Images)

O bilionário americano Bill Gates disse que prefere usar seu dinheiro para financiar vacinas do que para viajar para Marte o que, para ele, não é um bom uso do dinheiro.

"Ir a Marte é caro demais. Você pode comprar vacinas contra o sarampo e salvar vidas por US$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil) por cada vida salva", disse ele à BBC.

"E então [isso] meio que faz você concluir não vá para Marte."

Outros bilionários famosos têm investido suas fortunas em projetos espaciais. Elon Musk, CEO da Tesla e da Space X, disse que quer colonizar Marte e Jeff Bezos, dono da Amazon, também tem construído foguetes.

A SpaceX, a empresa de foguetes cofundada por Musk em 2002, estabeleceu como objetivo final enviar voos tripulados a Marte e um dia criar colônias no planeta.

Bezos, o fundador da Amazon, é dono da empresa aeroespacial Blue Origin. Ele próprio fez uma curta viagem ao espaço em 2021. Já o magnata britânico Richard Branson também viajou para o espaço em seu avião-foguete Virgin Galactic.

Gates, que é cofundador da Microsoft, também acredita que a inteligência artificial transformará a humanidade "de forma bastante dramática".

Ele disse: "Isso nos ajudará a examinar questões médicas e científicas. Não são apenas robôs. A tecnologia está ajudando a ler e a escrever também."

"Na verdade, houve mais progresso nessa área do que no lado robótico. Ambos lados nos darão uma produtividade muito maior."

'Bicho papão'

Gates também falou sobre sua surpresa de virar o protagonista de diversas teorias da conspiração durante a pandemia de covid.

"Eu não estava esperando isso", disse ele, referindo-se às teorias de que ele lucrou com as vacinas ou até mesmo de que criou o vírus.

Durante a pandemia, houve dezenas de milhões de mensagens sendo disseminadas de que eu causei intencionalmente o vírus ou de que estou rastreando pessoas com as vacinas. É verdade que estou envolvido com vacinas, mas mey envolvimento é com vacinas para salvar vidas."

"Essas mensagens meio que inverteram isso. Eu acho que as pessoas estão procurando um 'bicho-papão' por trás da história ou alguma explicação simplista. A malevolência é muito mais fácil de entender do que a biologia."

Gates também falou sobre como conheceu o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

"Hoje eu sou certamente mais cuidadoso do que quando fiz isso. Eu tenho mais cuidados. Eu posso vir a cometer um erro novamente. Eu ando pelo mundo e tento não ser um recluso."

'Pelos padrões da minha avó, eu sou louco'

Gates, que passou grande parte de sua vida sendo a pessoa mais rica do mundo, doou dezenas de bilhões de dólares para causas filantrópicas, muitas vezes voltadas para a saúde global, especialmente crianças.

Ele agora divide seu tempo entre o combate às mudanças climáticas, desnutrição e doenças como poliomielite e malária.

Sobre ser frugal em sua vida privada, Gates disse: "Eu não tenho um guarda-roupa gigantesco. Não uso joias. Quando estou abrindo um presente, eu não guardo o papel de embrulho para usá-lo novamente. Minha avó nunca jogou fora sequer um saco de papel ou um barbante em toda sua vida. Então, pelos padrões dela, eu sou louco."

Gates se divorciou de sua esposa, Melinda, em maio de 2021. Quando perguntado se gostaria de se apaixonar novamente, ele disse: "É claro, não sou um robô."