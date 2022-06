Como está Xangai após o fim de um lockdown que durou 65 dias

Xangai esteve em lockdown durante dois meses (foto: Getty Images)

Deveria durar apenas nove dias: um lockdown com duras restrições contra o coronavírus para mitigar o impacto na economia de Xangai ao menos era o que dizia a mídia estatal chinesa. Mas o confinamento durou 65 dias.

E agora, depois de mais de dois meses, as restrições estão chegando ao fim.

O alívio é imenso para as 25 milhões de pessoas que vivem em Xangai.

Durante dois meses, muitas famílias viveram juntas a portas fechadas, trabalhadores moraram em tendas dentro de fábricas sem parar de trabalhar, donos de lojas e restaurantes viram seus meios de subsistência serem interrompidos, milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e ficar em centros de quarentena.

Tudo isso mesmo com a população vacinada contra covid-19.

Agora Xangai reabre a toda velocidade: negócios, transporte, produção e consumo. Mas as restrições não serão totalmente suspensas.

Está havendo uma diminuição significativa das restrições, o que permitirá a liberdade de circulação pela cidade, mas pelos menos 650 mil moradores continuam confinados em suas casas, localizadas em áreas que permanecem classificadas como "fechadas".

No entanto, os serviços básicos de transporte foram restabelecidos. As lojas reabriram, embora a maior parte opere com 75% da capacidade.

Os restaurantes também podem voltar a servir comida, mas não é permitido comer em espaços fechados.

Cinemas, museus e academia permanecem fechados. Muitas crianças não voltarão às aulas presenciais.

As liberdades concedidas após mais de dois meses de confinamento vêm com algumas condições.. Essas condições são projetadas para que o governo possa monitorar constantemente quem vai aonde, quando e quão saudável eles estão.

Agora, todos os moradores serão obrigados a exibir um código verde de saúde em seus telefones antes de sair de seus condomínios ou prédios e antes de entrar na maioria dos estabelecimentos.

Quem pretende circular pela cidade de transportes públicos ou ir ao banco, restaurante ou mercado deve apresentar um teste PCR negativo de até 72 horas.

Sair da cidade ainda é problemático. Embora a maioria das restrições à movimentação dentro de Xangai tenham sido suspensas, as de deixar a cidade permanecem.

Qualquer residente que viaje para outra cidade na China enfrenta uma quarentena de 7 a 14 dias ao retornar.

Por enquanto, é mais fácil voar de Xangai para o exterior do que viajar uma hora pelos trilhos em um trem de alta velocidade para Hangzhou.

Sem abandonar a estratégia 'covid zero'

Para alguns, são medidas duras, mas necessárias, para conter a covid-19 e respeitar a estratégia "covid zero" do presidente Xi Jinping, que, por enquanto, impediu que o vírus que foi detectado no país voltasse com força.

Para outros, esta estratégia tem sido um constrangimento nacional e internacional, alimentado por um entusiasmo político que teve um impacto incalculável nas pessoas que aqui vivem e trabalham.

Cada novo caso confirmado de covid-19 em Xangai significa que os pacientes são levados para um hospital ou centro de quarentena.

Os contatos próximos também enfrentam a possibilidade de ficarem em quarentena e de que a zona onde vivem seja, mais uma vez, confinada.

