Joe Rogan: as afirmações falsas em podcast que geraram pressão contra Spotify

'The Joe Rogan Experience' é o podcast mais popular do Spotify (foto: Getty Images)

Joe Rogan foi criticado por ajudar a espalhar desinformação em seu podcast.

O Spotify pagou supostamente US$ 100 milhões em 2020 pelos direitos do The Joe Rogan Experience- o podcast mais popular do serviço de streaming, que teria um índice de downloads de quase 200 milhões por mês.

No programa, o apresentador americano recebe uma grande variedade de convidados que discutem seus pontos de vista sobre diversos temas mas alguns episódios apresentam afirmações falsas e enganosas.

A seguir, estão quatro que foram checadas pela BBC.

Alegação: a vacina pode alterar seus genes

Rogan disse: "Isto não é uma vacina, é basicamente uma terapia genética". Mas isso não é verdade.

Nenhuma das vacinas contra covid altera seu material genético ou DNA essencialmente, o livro de receitas que contém instruções de como construir seu corpo.

As vacinas feitas pela Pfizer e pela Moderna utilizam uma molécula diferente, chamada RNA mensageiro.

Se o DNA é a matriz, o RNA é o mensageiro, levando instruções para suas células.

No caso da vacina contra covid, a mensagem para suas células é transformar o RNA em um pedaço da proteína spike do vírus.

É isso que aciona seu sistema imunológico para começar a produzir anticorpos e outras células para combater o vírus.

Quando a mensagem é recebida, o RNA do vírus é decomposto e descartado.

Ele não interage de maneira alguma com seu próprio material genético.

Alegação: Ivermectina pode curar covid

Esta alegação foi feita em um episódio do ano passado com a participação de Bret Weinstein, um autor e professor de biologia americano, que disse: "A ivermectina sozinha é capaz de levar esse patógeno à extinção".

A equipe de checagem de dados da BBC analisou uma série de trabalhos de pesquisa que alegam mostrar a eficácia deste medicamento no tratamento da covid.

Muitos eram de muito baixa qualidade e, em alguns casos, os dados foram claramente manipulados.

Se você analisar apenas estudos realizados com rigor, não há evidências da eficácia do medicamento.

Os defensores da droga geralmente escolhem exemplos positivos e ignoram o fato de que muitos países que confiaram fortemente na ivermectina, como Brasil e Peru, tiveram alguns dos piores números de mortes pelo vírus.

Os especialistas da Cochrane, líder mundial em revisão de evidências médicas, concluíram, com base apenas nesses ensaios confiáveis, que havia "evidências insuficientes" para recomendar o medicamento.

Joni Mitchell está entre os músicos que pedem que sua obra seja removida do Spotify por causa da desinformação (foto: Getty Images)

Alegação: Se você for vacinado depois de pegar covid, corre mais risco de efeitos colaterais perigosos

Um dos convidados mais controversos de Rogan foi o virologista Robert Malone.

Malone foi banido do Twitter em dezembro do ano passado por violar suas políticas de desinformação sobre covid. Ele apareceu no podcast de Rogan logo depois.

Dentre as afirmações enganosas feitas neste episódio do podcast, estava uma sugerindo que as pessoas vacinadas após pegar covid-19 correm mais risco de efeitos colaterais adversos.

Após sua participação, mais de 270 médicos e profissionais de saúde assinaram uma carta endereçada ao Spotify, pedindo que a desinformação sobre covid fosse combatida.

Estudos robustos mostraram até agora que um número muito pequeno de condições coágulos sanguíneos, inflamação cardíaca são ligeiramente mais prováveis após certas vacinas, embora ainda sejam bastante raras.

Em um estudo no Reino Unido, os pesquisadores descobriram que reações à vacina eram mais comuns naqueles que já haviam tido covid. No entanto, este estudo analisou apenas reações leves, como fadiga, calafrios e dores de cabeça.

Houve protestos contra a vacina em todo o mundo como este na Califórnia (foto: Getty Images)

Alegação: Para os jovens, os riscos à saúde da vacina são maiores do que os da covid

Rogan disse: "Não acho que seja verdade que haja um risco maior de miocardite em pessoas jovens contraindo covid-19, versus o risco da vacina".

A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco que foi mencionada como um efeito colateral raro da vacinação.

No entanto, pesquisas mostraram que esta condição, que pode causar falta de ar, dor no peito e, em casos mais raros, insuficiência cardíaca, é consideravelmente mais comum após uma infecção por covid do que após a vacinação assim como os coágulos sanguíneos.

Parece também que os casos de miocardite pós-vacina são geralmente mais leves e de menor duração.

Mais tarde, Rogan se corrigiu, mas fez vários outros comentários sugerindo que os jovens não deviam tomar a vacina, pois são do grupo de baixo risco para covid-19.

Sem dúvida, os mais jovens correm um risco muito menor de ter a forma grave da doença, mas não correm risco zero de desenvolver complicações.

A covid em si foi considerada um risco maior do que as vacinas em todas as faixas etárias para as quais foram aprovadas.

As vacinas, principalmente após a dose de reforço, também podem reduzir suas chances de pegar o vírus e, portanto, de transmiti-lo a outras pessoas.

Retirada de músicas

Depois de ter sido criticado pelos músicos Neil Young e Joni Mitchell por ajudar a espalhar desinformação sobre covid, Joe Rogan disse que se esforçaria mais para oferecer visões mais equilibradas em seu podcast.

Os músicos canadenses pediram que suas músicas fossem retiradas da plataforma de streaming como resultado. Desde então, o Spotify disse que está trabalhando para adicionar avisos de conteúdo a qualquer podcast que discuta covid-19.

