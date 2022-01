Lockdown repentino deixa chinesa presa em casa de 'date' em primeiro encontro

Wang ficou confinada em casa de 'date' em primeiro encontro (foto: Shenzhen TV)

A imposição de um confinamento repentino por conta de um surto de covid-19 na cidade de Zhengzhou, no leste da China, deixou uma mulher presa na casa de um homem que ela havia acabado de conhecer em um encontro às cegas.

A mulher, identificada apenas pelo sobrenome Wang, postou sua história na rede social chinesa WeChat na semana passada e contou que ficou presa na casa do pretendente depois de um jantar.

Na postagem, ela explicou que havia chegado recentemente a Zhengzhou, vinda de Guangzhou, no sul do país, para o Ano Novo Lunar. Em 2022, a data será celebrada por diversas culturas asiáticas em 1 de fevereiro.

"Estou ficando mais velha, então meus pais organizaram mais de 10 encontros às cegas para mim", disse Wang na publicação.

Segundo ela, o quinto homem com quem marcou disse que "era bom na cozinha e me convidou para sua casa para que pudesse cozinhar uma refeição".

Durante o encontro, ela descobriu que a comunidade em que ele morava havia entrado repentinamente em lockdown por um aumento nos casos de covid-19. Por isso, ela acabou impedida de deixar a casa por vários dias.

À imprensa local, Wang relatou que ficou presa por quatro dias na casa do pretendente e que a situação "não foi nada ideal". No entanto, segundo ela, o homem cozinhou para os dois durante todo o confinamento. Ela acrescentou que "ele não fala muito".

As postagens de Wang não deixam claro se ela já foi autorizada a deixar o isolamento. Mas a alta de casos de covid-19 se manteve em Zhengzhou nos últimos dias.

Pelas redes sociais, Wang mostrou como seu 'date' estava cuidando dela (foto: Shenzhen TV)

Wang postou nas redes sociais imagem do seu confinamento inesperado (foto: Sina Weibo)

Segundo o jornal estatal Global Times, mais de 100 casos da doença foram registrados em Zhengzhou na semana passada.

Serviços não-essenciais foram obrigados a fechar suas portas na terça-feira (11/1). O governo ainda se mobilizou para testar os 12,6 milhões de habitantes da cidade e localizar possíveis portadores "silenciosos" do vírus.

A China tem uma política de tolerância zero para a covid-19, o que significa que confinamentos obrigatórios repentinos já se tornaram rotina nas comunidades em que o vírus é identificado.

Wang não foi a única pessoa a ser pega de surpresa durante um lockdown obrigatório e repentino. No mês passado, um homem que estava de mudança foi forçado a se isolar em seu apartamento vazio na cidade de Xi'an, no norte do país.

Ele contou à imprensa local que sequer teve permissão para recolher as bagagens que já estavam prontas para a viagem em seu carro e teve que pedir um edredom emprestado aos vizinhos para dormir.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!