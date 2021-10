BBC escolhe as '100 melhores séries de TV do século 21'; confira a lista

Este ano pareceu ser o momento de nós dedicarmos nossa atenção a outra forma de arte: a televisão (foto: BBC News/EFE Suárez)

Nos últimos anos, a BBC Culture, departamento da BBC dedicado às artes, tem conduzido um levantamento anual entre críticos de cinema, especialistas e personalidades da indústria cinematográfica do mundo todo para escolher os melhores filmes em alguma categoria específica.

Você pode já ter visto a nossa lista de 100 melhores filmes dirigidos por mulheres , em 2019, e a nossa lista de 100 melhores filmes em línguas que não sejam o inglês , de 2018, entre outras.

Entretanto, este ano pareceu ser o momento de nós dedicarmos nossa atenção a outra forma de arte: a televisão.

Em parte porque a TV tem desempenhado um papel crucial nas nossas vidas nos últimos 18 meses, quando contamos tanto com a TV para informação, entretenimento, consolo e inspiração.

Mas também pareceu o momento certo de fazer um levantamento sobre o cenário da televisão porque, provavelmente, essa foi a forma de arte mais marcante dos últimos 21 anos.

Considerando que no passado, certo ou errado, ela era vista como a prima mais jovem e pobre do cinema, hoje em dia sua credibilidade artística é inquestionável.

A chegada das plataformas de streaming também deu aos programas a capacidade de atingir públicos ao redor do mundo, ao mesmo tempo, de forma nunca vista antes.

Então, para marcar a ascensão da TV, decidimos perguntar o seguinte: quais são as melhores séries de TV do século 21?

Embora a lista certamente não seja definitiva, as respostas que recebemos são fascinantes — e esperamos que inspirem os fãs de TV de toda parte para que tanto busquem novos títulos que ainda não tenham visto como discutam aqueles que já viram.

No total, 460 séries diferentes foram votadas pelos 206 especialistas — críticos, jornalistas, acadêmicos e pessoas da indústria da televisão — de 43 países da Albânia ao Uruguai.

Desses eleitores, 100 foram mulheres, 104 homens e 2 não-binários. Cada votante listou suas 10 séries favoritas do século 21, a quais demos pontos e listamos para produzir as 100 melhores, listadas abaixo.

O resultado é uma lista que serve como uma clara demonstração do poder, da versatilidade e da inovação do meio televisivo nas últimas duas décadas — da saga provinciana de Gilmore Girls e da meta-comédia mordaz Curb Your Enthusiasm , ambas lançadas sob a sombra imediata do novo milênio, em outubro de 2000, à mais recente da lista, The Underground Railroad , adaptação transcendental de Barry Jenkins de um épico histórico alternativo, que saiu em maio de 2021.

Ao mesmo tempo, enquanto a lista é bastante ampla considerando algumas métricas, há maneiras em que ela reflete algumas parcialidades significativas.

Noventa e duas das 100 séries têm o inglês como sua língua principal, enquanto o dinamarquês, o sueco, o francês, o espanhol e o alemão estão entre as outras línguas incluídas.

Além disso, 79 dos 100 programas foram criados por homens, e apenas 11 por mulheres, sendo que 10 são um esforço criativo combinado de homens e mulheres.

Essas estatísticas tratam de desigualdades sistêmicas na indústria da TV:

embora séries que não sejam inglês estejam atraindo cada vez mais espectadores mundo afora, e haja uma amplitude de vozes mais diversificada, em termos de raça, gênero e orientação sexual, no controle criativo, o cenário da TV ainda pode ter mudanças de formas crucial e inspiradora no futuro.

Será certamente interessante ver quais resultados um levantamento semelhante terá daqui a cinco, dez ou 20 anos.

Como sempre, a lista não foi pensada como um fim em si mesmo, mas meramente como um ponto de partida para descoberta, diálogo e debates.

Você pode dizer o que achou usando a hashtag #TVOfTheCentury nas redes sociais da BBC News Brasil e da BBC Culture. Esperamos que fique tão inspirado e animado ao ler os resultados quanto nós ficamos.

Em conjunto, eles oferecem como poucos não apenas uma celebração da TV, mas também uma visão da era moderna.

1 - A Escuta (The Wire) (2002-2008)

2 - Mad Men (2007-2015)

3 - Breaking Bad (2008-2013)

4 - Fleabag (2016-2019)

5 - Game of Thrones (2011-2019)

6 - I May Destroy You (2020)

7 - The Leftovers (2014-2017)

8 - Os Americanos (The Americans) (2013-2018)

9 - The Office (versão original, britânica) (2001-2003)

10 - Succession (2018-)

11 - BoJack Horseman (2014-2020)

12 - A Sete Palmos (Six Feet Under) (2001-2005)

13 - Twin Peaks: The Return (2017)

14 - Atlanta (2016-)

15 - Chernobyl (2019)

16 - The Crown (2016-)

17 - 30 Rock (2006-2013)

18 - Deadwood (2004-2006)

19 - Lost (2004-2010)

20 - The Thick of It (2005-2012)

21 - Segura a Onda (Curb Your Enthusiasm) (2000-)

22 - Black Mirror (2011-)

23 - Better Call Saul (2015-2022)

24 - Veep (2012-2019)

25 - Sherlock (2010-2017)

26 - Watchmen (2019)

27 - Line of Duty (2012-2021)

28 - Friday Night Lights (2006-2011)

29 - Parks and Recreation (2009-2015)

30 - Girls (2012-2017)

31 - True Detective (2014-2019)

32 - Arrested Development (2003-2019)

33 - The Good Wife (2009-2016)

34 - The Bridge (2011-2018)

35 - Fargo (2014-)

36 - Downton Abbey (2010-2015)

36 - Band of Brothers (2001)

38 - O Conto da Aia (The Handmaid's Tale) (2017-)

39 - The Office (versão americana) (2005-2013)

40 - Borgen (2010-2022)

41 - Schitt's Creek (2015-2020)

42 - Peep Show (2003-2015)

43 - La Casa de Papel (2017-2021)

44 - Community (2009-2015)

45 - The Good Fight (2017-)

46 - Homeland (2011-2020)

47 - Grey's Anatomy (2005-)

48 - Inside No 9 (2014-)

49 - The Bureau (2015-)

50 - Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 - Small Axe (2020)

52 - This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 - Call My Agent! (2015-2020)

54 - Happy Valley (2014-)

55 - The Shield (2002-2008)

56 - The Big Bang Theory (2007-2019)

57 - O Jovem Papa (The Young Pope) (2016)

58 - Dark (2017-2020)

59 - The Underground Railroad (2021)

60 - House of Cards (2013-2018)

61 - Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62 - The Good Place (2016-2020)

62 - Pose (2018-2021)

64 - Detectorists (2014-2017)

65 - Orange is the New Black (2013-2019)

66 - Mare of Easttown (2021)

67 - RuPaul's Drag Race (2009-)

68 - Stranger Things (2016-)

69 - 24 (2001-2010)

70 - Battlestar Galactica (2004-2009)

71 - Enlightened (2011-2013)

72 - Gilmore Girls (2000-2007)

73 - Planeta Terra (Planet Earth) (2006)

74 - Utopia (2013-2014)

75 - Babylon Berlin (2017-)

76 - Rick e Morty (Rick and Morty) (2013-)

77 - American Crime Story (2016-)

78 - The Killing (versão original, dinamarquesa) (2007-2012)

79 - Mindhunter (2017-2019)

80 - House (2004-2012)

81 - OJ: Made in America (2016)

82 - Big Little Lies (2017-2019)

83 - Insecure (2016-2021)

84 - Normal People (2020)

84 - Narcos (2015-2017)

86 - Como Eu Conheci Sua Mãe (How I Met Your Mother) (2005-2014)

87 - The Comeback (2005-2014)

88 - The OA (2016-2019)

89 - Dexter (2006-2013)

90 - It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 - Westworld (2016-)

92 - Show Me a Hero (2015)

93 - Treme (2010-2013)

94 - Louie (2010-2015)

95 - Luther (2010-2019)

96 - Catastrophe (2015-2019)

97 - Hannibal (2013-2015)

98 - Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 - Steven Universe (2013-2020)

100 - O Gambito da Rainha (The Queen's Gambit) (2020)

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture .

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube ? Inscreva-se no nosso canal!