Covid: britânico antivacina morre após foto com respirador para se mostrar arrependido

Depois de ficar gravemente doente com o vírus, Matthew Keenan, de 34 anos, autorizou que sua foto fosse divulgada para estimular as pessoas a tomarem a vacina contra covid (foto: Leanne Cheyne/Twitter)

Um homem cético em relação às vacinas contra covid morreu num hospital do Reino Unido duas semanas depois de um médico publicar uma foto dele sentado em um leito de hospital.

Matthew Keenan, da cidade de Bradford, permitiu que Leanne Cheyne postasse a imagem dele com máscara de oxigênio, para que servisse de apelo para as pessoas se vacinarem. Cheyne, que é pneumologista, disse que o homem de 34 anos contou a ela que "queria voltar no tempo".

"Matthew concordou com que eu compartilhasse a história dele. 34 anos, treinador de futebol e pai. Cético confesso da vacina até pegar covid, ele queria poder voltar no tempo. Nossos pacientes mais graves não tomaram a vacina e têm menos de 40 anos. Matthew está lutando pela vida... Salvem as suas", publicou Cheyne no Twitter, no dia 11 de julho, junto com a foto do paciente.

A médica explicou que Keenan estava usando uma máquina de oxigênio CPAP. Poucos dias antes, em 2 de julho, ele publicou no próprio Facebook que havia testado positivo para covid.

Segundo Cheyne, que trabalha no Bradford Teaching Hospitals Foundation Trust, Keenan estava em ventilação não invasiva, a um passo de tratamento na UTI.

Ele disse à BBC que o homem de 34 anos esperava que compartilhar sua história encorajaria as pessoas a se vacinarem. Na cidade de Bradford, 72% dos adultos tomaram a primeira dose da vacina e 57% tomaram a segunda até 25 de julho.

O Reino Unido tem uma das maiores taxas de vacinação por 100 habitantes. Mas há pessoas que se recusam a tomar a vacina.

O grupo de rap Bad Boy Chiller Crew homenageou Keenan, que era fã da música deles (foto: Facebook/Bad Boy Chiller Crew)

Homenagens

Várias homenagens foram feitas a Keenan, que era um técnico de futebol conhecido na cidade. Um porta-voz da liga de futebol Bradford Sunday Alliance disse: "Matthew foi um grande cara, um cavalheiro, uma verdadeira lenda, sempre tinha tempo para todo mundo, mesmo que não conhecesse a pessoa, e sempre fazia todos sorrirem. Ele amava o seu futebol."

Colega da liga de futebol em que atuava Keenan, Akif Khan disse que ele sempre "dava o seu melhor para todos". No Facebook, o grupo de apoio à saúde mental Speak In Club, escreveu: "Absolutamente devastado em saber da morte do meu colega Matthew Keenan. Sinceramente uma das melhores pessoas que você poderia conhecer. Ele iluminava todo o lugar por onde passava. Voa, meu irmão. Você nunca vai caminhar sozinho."

Já o grupo de rap Bad Boy Chiller Crew, de quem Keenan era fã, escreveu: "Bradford perdeu uma verdadeira lenda. RIP, você sempre será lembrado nos nossos corações até nos encontrarmos novamente."

Uma vaquinha online foi iniciada para ajudar a família de Keenan.

